Dunajska Streda - FCSB | Remarcații lui Ilie Dumitrescu după prima repriză

În urma primei reprize, FCSB a arătat un joc modest, cu șuturi și faze periculoase la poarta adversă. Darius Olaru a și înscris, dar golul său a fost nevalidat din cauza unui ofsaid.

Ilie Dumitrescu a vorbit despre jocul elevilor lui Nicolae Dică și a oferit șanse reale că FCSB poate trece de gruparea din Slovacia, Dunajska Streda.

Dumitrescu: „Putem să câștigăm”

„Mi s-a părut o repriză foarte bună făcută de FCSB. Mi-au plăcut Olaru și Edjouma, care a avut apariții cu mingea la picior.

Foarte bun Rusu, contează mult în economia jocului. Joacă simplu, joacă cu spatele la poartă, joacă cu fața la poartă.

Mi-a plăcut că am stat mult în terenul adversarului, am făcut pressing avansat. Am avut linia de fund undeva la jumătatea terenului. Am controlat jocul.

Cred că este nevoie de mai multă personalitate în ultimii 20 de metri. Cum am văzut în prima repriză, noi putem să câștigăm în această seara.”, au fost cuvintele lui Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

FCSB, aproape să încaseze gol în minutul 18

Plecat pe un atac periculos, trupa lui Gula a fost oprită de Joyskim Dawa, care l-a interceptat pe un adversar într-o manieră neregulamentară, iar centralul a dictat lovitură liberă pentru Dunajska Streda.

Szantho și-a așesat balonul la 25 metri de poarta lui Ștefan Târnovanu, iar Veselovsky s-a poziționat lângă fotbalistul maghiar. Goalkeeper-ul FCSB-ului și-a așezat zidul, iar arbitrul a dat frâu liber executării loviturii libere.

Veselovsky a înaintat spre minge, dar s-a retras repede în speranța că îi va prinde pe picior greșit pe elevii lui Nicolae Dică. Szantho și-a numărat, ulterior, pașii și a șutat puternic spre spațiul porții lui Târnovanu.

Lovitura a fost categoric spectaculoasă și a zguduit bara aproape de vinclu. Szantho a fost extrem de aproape de a debloca tabela în minutul 18, dar, spre norocul FCSB-ului, trupa patronată de Gigi Becali a răsfulat ușurată.