Corvinul Hunedoara - HNK Rijeka, prima manșă din turul 2 preliminar din Europa League, este LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00.

”Ne vedem de la ora 20:00, pe stadionul din Sibiu, pentru a crea o atmosferă de vis!”, a postat Corvinul pe pagina oficială de Facebook.

Câștigătoarea Cupei României, antrenată de Florin Maxim, a eliminat-o în primul tur pe vicecampioana Ungariei, Paksi, 4-0 în deplasare și 0-2 acasă, și dă piept acum cu un alt adversar tare, vicecampioana Croației.

”Corvinul este în liga a doua doar din cauza regulamentului lor nebun!”

Înaintea meciului de la Sibiu, Zeljko Sopic, antrenorul celor de la Rijeka, a analizat viitoarea adversară:

”Suntem la început de sezon, iar, din ce am văzut în media, acest meci este unul simplu pentru noi. Nu cred că este cazul. Corvinul este în liga a doua doar din cauza regulamentului lor nebun în legătură cu privatizarea cluburilor.

Ne așteaptă un meci dificil, dar trebuie să obținem calificarea. Dacă nu din primul meci, atunci în ambele meciuri.

Am schimbat unele lucruri, vor putea fi văzute în primul meci. Cred că spre deosebire de ultimul an, avem mai multă energie, avem un lot mai tânăr, mai motivați. Ne lipsește puțin mai multă experiență. Asta este situația. Nu mă plâng, cred că băieții sunt pregătiți să treacă de acest obstacol. Am încredere în ei, ne-am pregătit bine și vom încerca să arătăm acest lucru în România.

Corvinul are un atacant foarte bun, care aduce puțin cu Petkovic și căruia îi place să pătrundă în careu. Au extreme rapide și un căpitan experimentat, un fundaș stânga foarte bun.

Am văzut meciul lor cu Paksi și meciul din Supercupă cu FCSB. Sunt o echipă bună care pot pune multe probleme, dacă scapă pe contraatac. Trebuie să dominăm din primul minut, să păstrăm posesia mingii și să profităm de ocaziile pe care ni le creăm”.

Corvinul Hunedoara poate promova la finalul sezonului

Echipa lui Florin Maxim poate promova încă din acest sezon, după ultima decizie a ”federalilor”.

Federația Română de Fotbal a decis în cadrul Comitetului Executiv din 23 iulie că primele două partide pe care Corvinul Hunedoara le are programate în noul sezon din Liga 2 vor fi amânate astfel încât, în cazul în care echipa pregătită de Florin Maxim va părăsi preliminariile competițiilor europene înainte de etapa a treia din Liga 2, să își poată modifica forma juridică și să poată promova în Superliga României încă de la finalul sezonului viitor.