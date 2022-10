Roș-albaștrii au reușit să obțină al doilea punct din grupă în Conference League, însă nu a fost suficient pentru a-și asigura prezența în primăvara europeană. FCSB a reușit să marcheze prin Compagno și Dawa, de fiecare dată după ce a fost condusă, însă jucătorii lui Dică nu au reușit să aducă victoria.

Risto Radunovic (30 ani) i-a pasat decisiv lui Andrea Compagno pentru golul de 1-1, având o nouă prestație bună pentru vicecampioana României. Muntenegreanul a vorbit la finalul partidei despre remiza din Belgia, punctând că rezultatul a fost unul echitabil, în opinia lui.

Risto Radunovic, impresionat la meciul cu Anderlecht

Totodată, fundașul s-a arătat impresionat de atmosfera făcută de fanii FCSB-ului, care s-au ridicat la înălțimea meciului, încurajând echipa încă de când a ieșit la încălzire.

„Important este că am făcut un meci bun, am fost egalii lui Anderlecht, o echipă foarte bună, de foarte mare calitate. E un rezultat echitabil, dar am vrut mai mult, să câștigăm. Asta este.

Este foarte important că nu pierdem meciurile, că adunăm puncte, e important că jucăm de la egal la egal cu echipe mari din Europa. Este un plus pentru noi, pentru următoarele meciuri, să construim mai bine rezultatele.

Am făcut un meci bun astăzi pe teren. Ei au jucători de echipa națională a Belgiei, foarte mulți jucători buni. Sincer, în cele două meciuri cu Silkeborg nu am arătat cum trebuia. Acum nu poți să întorci timpul, nu am jucat de mulți ani în Europa, trebuie să luăm o lecție din meciurile astea și la anul să ne calificăm din nou și să arătăm mai bine.

Ultimele patru victorii din campionat și acum egal, moralul e ok, crește echipa și acum trebuie să continuăm așa. (n.r. dacă i-a mulțumit Compagno pentru centrare) Vedem dacă mă scoate la masă.

Incredibil. Înainte de încălzire, când am ieșit și am văzut stadionul am zis: 'așa ceva nu are nicio echipă din lume'. Oriunde jucăm vin foarte mulți și le mulțumesc pentru asta”, a declarat Risto Radunovic la finalul meciului.