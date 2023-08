Laszlo Dioszegi anunță înainte de Sepsi - CSKA Sofia: "Vă zic scorul corect, l-am visat!"

Partida de la Sofia, încheiată cu 2-0 pentru Sepsi, a fost la discreția covăsnenilor.. Nicolae Păun și Roland Varga au înscris pentru echipa lui Liviu Ciobotariu, iar covăsnenii au nimerit de două ori bara pe final.

Laszlo Dioszegi: "1-1, scor corect la Sepsi - CSKA Sofia"

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, se așteaptă la un rezultat de egalitate, 1-1. Omul de afaceri spune că a visat desfășurarea meciului de la Sfântu Gheorghe și se pregătește deja pentru turul 3, unde adversară ar urma să fie Aktobe, formație din Kazahstan.

"Vă zic rezultatul corect, am visat: 1-1. Am visat că facem 1-1, conducem cu 1-0, ei egalează în minutul 70 și ceva și e super ok că nu pierdem și mergem mai departe", a spus Laszlo Dioszegi, la Fanatik.

Ultimele informații înainte de Sepsi - CSKA Sofia

După eșecul din partida tur cu Sepsi, CSKA Sofia a schimbat antrenorul. În locul lui Sasa Ilic a fost numit Nestor El Maestro, tehnician cu dublă cetățenie, sârbă și engleză.

Marți seară, Sepsi a anunțat deja că toate biletele pentru meciul cu CSKA Sofia au fost vândute. La partida de la Sfântu Gheorghe sunt așteptați și peste 400 de ultrași ai formației bulgare.

În weekend, CSKA Sofia nu a jucat. Bulgarii și-au amânat meciul de campionat pentru a pregăti cât mai bine returul cu Sepsi. În schimb, formația lui Liviu Ciobotariu a înfruntat Dinamo, în deplasare, și s-a impus cu 3-0.

Returul dintre Sepsi și CSKA Sofia se joacă la Sfântu Gheorghe, joi, 3 august, de la ora 20:00. Câștigătoarea din acest duel se va califica în turul 3 preliminar Conference Lague și va înfrunta învingătoarea din duelul Torpedo Kutaisi - Aktobe (1-4, în tur).