Elevii lui Dan Petrescu au înscris în ultimele minute de joc în a doua partidă din dubla manșă cu Maribor din Gruia. Lovro Cvek a marcat din foarfecă (90') și i-a ajutat pe ardeleni să se califice în grupele Conference League pentru a doua oară consecutiv.

Ce a spus Lovro Cvek după reușita de excepție

„A fost un meci diferit față de cel din Maribor, dar cred că am meritat să câștigăm azi, pentru că am atacat tot meciul și am avut multe ocazii.

(n.r. ești fericit pentru golul marcat?) Da, normal! Sunt mai bucuros pentru că mi-am ajutat echipa. Da, unul dintre cele mai importante (n.r. goluri).

Le luăm pas cu pas, ne pregătim acum pentru meciurile din campionat și apoi ne vom pregăti pentru meciurile din Conference.”, au fost cuvintele lui Lovro Cvek pentru pagina oficială de Facebook a lui CFR Cluj.

Ce a făcut CFR Cluj în tururile preliminare din Conference

Din nefericire pentru ardeleni, clubul nu a putut trece de primul tur preliminar din Champions League, fiind eliminați de Pyunik Erevan (0-0 / 2-3) și au decăzut în turul al doilea preliminar din Conference.

Acolo a întâlnit-o pe Inter Escaldes, de care a trecut fără probleme cu 3-0, iar în turul al treilea preliminar s-a întâlnit cu Soligorsk, pe care a învins-o la limită (0-0 / 1-0).