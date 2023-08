Astăzi, de la ora 15:00, are loc tragerea la sorți pentru play-off-ul Conference League.

Dacă se califică din turul 3 preliminar în play-off, FCSB (vs Nordsjaelland), Sepsi Sfântu Gheorghe (vs Aktobe) și Farul Constanța (vs Flora Tallin) vor întâlni una dintre următoarele echipe:

Posibilii adversari ai lui FCSB

Câștigătoarele din

Club Brugge - KA Akureyri

Sabah / FK Partizan

Hajduk Split / PAOK Salonic

AEK Larnaca / Maccabi Tel Aviv

și Fiorentina

Posibilii adversari ai lui Sepsi

Eintracht Frankfurt

și câștigătoarele dintre

Fenerbahçe / NK Maribor

Omonia Nicosia / FC Midtjylland

FK Bodo/Glimt / FC Pyunik Erevan

Posibilii adversari ai lui Farul

Echipele care pierd dintre

HŠK Zrinjski / Breidablik

Qarabağ FK / HJK Helsinki

FC Astana / Ludogoreț Razgrad

* Farul participă în Conference League pe ”ruta” echipelor eliminate din Champions League

** Play-off-ul Conference League se joacă pe 24 și 31 august