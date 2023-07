Nicolae Păun a fost cel care a deschis scorul în minutul 68, după ce a împins mingea în poartă în urma unei ratări a lui Varga. Același Varga a profitat de o gafă urială a portarului Busatto și a trimis în poarta goală de la distanță, pentru 2-0.

După meci, Roland Niczuly, portarul celor de la Sepsi, a oferit o primă reacție. Goalkeeper-ul consideră că victoria de la Sofia este ”cel mai mare rezultat din istoria lui Sepsi OSK”.

Roland Niczuly: ”Un scor istoric!”

„Un meci perfect făcut de noi, tactic am stat foarte bine în teren, am respectat tot ceea ce am pregătit. Un scor istoric pentru Sepsi OSK, să obținem o victorie, 0-2, în deplasare la CSKA Sofia, cea mai mare echipă din istoria Bulgariei, cred că este un rezultat mare.

Cel mai mare, dacă nu mă înșel, din istoria clubului. Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche, ne așteaptă un retur foarte greu. Au jucători de valoare, trebuie să ne pregătim foarte bine ca să nu se întâmple surprize”, a spus Niczuly.

VIDEO - Roland Niczuly, după CSKA Sofia - Sepsi OSK 0-2

Pentru Sepsi urmează o deplasare la București pentru meciul cu Dinamo, programat luni, iar apoi va disputa returul pe teren propriu cu CSKA Sofia, pe 3 august.

Dacă va reuși să treacă de CSKA Sofia, Sepsi va juca în turul trei preliminar al Conference League cu învingătoarea ”dublei” dintre Torpedo Kutaisi (Georgia) – FC Aktobe (Kazahstan).