Alexandru Mitriță, primul gol pentru PAOK! Românul a marcat în grupele Conference League 

Primul meci al lui PAOK în grupele Conference League a fost cu Lincoln Red Imps, grupare pe care CFR Cluj a învins-o în turul doi Champions League, cu 4-1 la general.

Pentru această partidă, Răzvan Lucescu a ales să îl titularizeze pe Alexandru Mitriță (26 ani), jucătorul pe care antrenorul l-a deturnat, în această vară, din drumul către Universitatea Craiova. Extrema l-a răsplătit pe tehnicianul român și a marcat primul său gol pentru PAOK.

Cu toate că are doar 1,67m, Mitriță a reușit să înscris după un corner. Fotbalistul care aparține de New York City a profitat că mingea trimisă de coechipierul său a lovit bara și a introdus balonul în poartă din alunecare, ducând scorul la 2-0 pentru PAOK.

#Mitrita puts @PAOK_FC 0-2 up against @LincolnRedImps in the @EuropaLeague. Goalie kinda flaps the ball onto mitrita's air shot and it goes in! #MLSUK???????? #NYCFC #COYBIB #VAMOSNYC #HAVEIT pic.twitter.com/nMqT9ZTjcA