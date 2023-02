Înainte de startul meciului cu Atalanta, Ștefan Radu (36 ani) a fost omagiat de Lazio. Claudio Lotito (65 de ani), președintele clubului din Roma i-a înmânat un trofeu, în uralele întregului stadion, pentru contribuția adusă din ultimii 15 ani.

Ștefan Radu being honored by @OfficialSSLazio for his 15 years of Biancocelesti service ???? ???? @SerieA pic.twitter.com/IYHfHmhuj3