Dan Petrescu, transfer IMPORTANT inaintea reluarii campionatului: "E deja in drum spre Cluj!" Cine vine sa il ajute in lupta pentru titlu 

Dan Petrescu s-a mobilizat si si-a gasit deja un antrenor scund care sa il ajute in lupta la titlu.

CFR Cluj ar fi reusit sa ii gaseasca inlocuitor lui Alin Minteuan care a decis sa isi demisia de la club, dupa mai bine de 7 ani. Conform Gazetei Sporturilor, Costin Curelea si-ar fi dat acordul sa mearga la Cluj pentru a-l ajuta pe Dan Petrescu.

Curelea a mai fost dorit de antrenorul campioanei si in 2019, insa mutarea nu s-a mai realizat. Acum, fostul atacant s-ar afla deja in drumul spre Cluj, pentru a se incorpora staff-ului lui Dan Petrescu, despre care declara in urma cu ceva timp ca a fost un antrenor marcant.

"Primul meu antrenor a fost Dan Petrescu. M-a marcat pe viata! Eu veneam de la juniori si a fost un soc pentru mine. Astia tineri ne faceam cruci sa trecem de antrenament. Erau antrenamente foarte dure! Caram si greutati de 20 de kg! Noi am simtit-o pentru ca la juniori nu faceam nimic. A avut rabdare cu noi si lucrul asta ne-a intarit! Mi-a dat incredere. Dan Petrescu m-a bagat titular in Liga 2, cu el am debutat", a spus Curelea pentru Gazeta Sporturilor in urma cu ceva timp.