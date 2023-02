Lazio a adus un jucător de la Juventus ca să-l înlocuiască pe Ștefan Radu

Ștefan Radu (36 de ani) mai are contract cu Lazio Roma până în iunie 2023. Acesta a anunțat recent că se va retrage din activitate la finalul acestui sezon, ulterior urmând să se stabilească definitiv în Italia și să primească un post în cadrul clubului lazial.

Fundașul român a intrat în istoria lui Lazio

Fundașul român s-a format la juniorii lui Dinamo și a jucat la seniori pentru Dinamo II (2004-2005), Dinamo (2005-2008) și Lazio (2008-2023). A fost inițial împrumutat de italieni și cumpărat, ulterior, pentru 4.75 milioane de euro. În 2022, Radu a devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri jucate în tricoul lui Lazio (426), întrecându-l pe Giuseppe Favalli (401), dar și fotbalistul lazial cu cele mai multe partide în Serie A (348 / Aldo Puccinelli - 319 ).

De-a lungul carierei, "Fane" a evoluat ca fundaș stânga și fundaș central, are 13 selecții pentru echipa națională A României, refuzând convocările după 2013, iar în palmaresul său se găsesc titlul de campion în Liga 1 (2006-2007), Cupa României (2004-2005), Supercupa României (2005), trei trofee Coppa Italia (2008-2009, 2012-2013, 2018-2019) și trei Supercoppa Italiana (2009, 2017, 2019).

Pellegrini, alesul lui Sarri pentru postul de fundaș stânga

Înlocuitorul găsit de Lazio pentru Ștefan Radu este Luca Pellegrini (23 de ani). Acesta este născut chiar în Capitala Italiei și a crescut la academia rivalei AS Roma (2011-2018), fiind un junior prodigios și având selecții la toate naționalele de juniori ale "Squadrei Azzurra". La seniori a jucat pentru AS Roma (2018), Juventus (2018, 2021-2022), Cagliari (2019, 2019-2020 / împrumutat), Genoa (2020-2021 / împrumutat) și Eintracht Frankfurt (2022-2023 / împrumutat). A fost împrumutat de Lazio pe 31 ianuarie 2023, și are o clauză de transfer definitiv de 15 milioane de euro. A fost cumpărat în iulie 2019 de Juventus cu 22 de milioane de euro și are o valoare de piață actuală de 9 milioane de euro.

Pe postul de fundaș stânga Maurizio Sarri îi mai poate folosi pe Adam Marusic (30 de ani / Muntenegru) și Elseid Hysaj (29 de ani / Albania), al căror post de bază este însă de fundaș dreapta. Extrema stânga Mohamed Fares (26 de ani / Algeria, Franța), care a fost folosit și el pe acest post, dar nu a prins niciun meci în acest sezon, după o ruptură de ligamente încrucișate suferită în urmă cu 13 luni, trebuia să se transfere în Turcia, la Antalyaspor, dar mutarea a căzut după cutremurul devastator din urmă cu două zile.

Ștefan Radu, tras de Sarri pe linie moartă

Sarri și-a acoperit și postul de fundaș central, pe care putea evolua românul, cu Alessio Romagnoli, Nilo Casale, Patric și Mario Gila. Radu nu a bifat nicio prezență în actualul sezon de Serie A și Coppa Italia, fiind de 21 ori lăsat pe banca de rezerve, dar a jucat de două ori în Europa League, competiție în care a terminat grupa pe locul al treilea.

Lazio ocupă locul 4 în Serie A, cu 39 de puncte în 21 de meciuri, fiind pe ultimul loc care califică în Champions League. "Biancocelestii" sunt surclasați de Napoli (56p), Inter Milano (43p) și AS Roma (40p), în urmărirea sa aflându-se Atalanta (38p) și AC Milan (38p).

Lazialii au fost eliminați de Juventus în sferturile de finală ale Coppa Italia (0-1), dar sunt calificați în play-off-ul de accedere în optimile de finală ale Conference League, unde vor înfrunta pe CFR Cluj (16 și 23 februarie). Cel sacrificat de Maurizio Sarri pe lista pentru acestă competiție a fost chiar Ștefan Radu, care a fost înlocuit cu nou-venitul Luca Pellegrini.

