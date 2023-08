Campioana României s-a văzut condusă în duelul din deplasare din Armenia, după ce Antwi a deschis scorul, în minutul 11, iar apoi Sabua a dublat avantajul, în minutul 47. Farul a redus din diferență în minutul 53, prin Nedelcu, iar 4 minute mai târziu, Denis Alibec a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj.

Același Alibec a adus victoria, cu un gol marcat în primul minut de prelungiri ale meciului.

Denis Alibec îl așteaptă pe Constantin Budescu la Farul

Atacantul Farului a vorbit la revenirea în țară s-a arătat încântat de calificare, punctând că așteaptă ca echipa să joace din ce în ce mai bine, după ce lotul se omogenizează. Vorbind despre un posibil transfer, Alibec a dezvăluit că nu a primit nicio ofertă din Iran și a precizat că se focusează pe meciurile de la echipa la care este legitimat.

Fotbalistul a fost întrebat și despre posibila venire a lui Constantin Budescu la Farul, după ce și-a reziliat contractul cu Petrolul Ploiești, arătându-se încântat de această posibilitate.

„Un meci foarte greu, ne-am obișnuit să revenim de la 2-0, am început meciul foarte prost. Trebuie să începem să marcăm noi primii și să controlăm meciul mult mai bine. Începem foarte prost reprizele, dar ușor-ușor am intrat în ritm. În campionat stăm bine, doar în cupele europene am picat cu Sheriff, care cred eu că a fost un adversar dificil.

Se mai întâmplă, suntem la început în formula asta, cu siguranță vom fi mult mai bine pe viitor. Eu zic că e adversar accesibil, dar după ce am trăit și în Armenia nu mai există adversar accesibil, toți au început să joace bine.

Știți doar voi de oferta din Iran, eu nu am primit nimic deocamdată. Nu m-am gândit la asta, voiam să joc calificările pentru că erau foarte importante, în rest, gândul meu e la Farul.

Mi-aș dori să vină, e piesa care lipsește, zic eu. Am vorbit, dar nu pot să zic. Normal că m-a surprins plecarea, el iubește Petrolul, e foarte iubit acolo, nu mă așteptam. Ar arăta foarte bine Farul cu noi, ar trebui să se dea lumea la o parte.

CFR a picat cel mai greu, sunt foarte bucuros și sperăm să mergem toate în grupe, dacă se poate”, a declarat Denis Alibec la sosirea în țară.