A fost dramatism total la Boston. Deșii nemții au dominat complet prima repriză, Paraguay a intrat în avantaj la pauză, după golul lui Enciso din minutul 42. Nemții au egalat după pauză prin Havertz, iar meciul s-a decis la loviturile de departajare, unde au fost emoții mari, dar unde Gill, portarul din Paraguay, a fost mai în formă decât Manuel Neuer.

Julian Nagelsmann, criticat dur de Dietmar Hamann

Fostul mare fotbalist german, Dietmar Hamann, a criticat felul în care se prezintă naționala Germaniei sub comanda lui Julian Nagelsmann. Hamann spune că Mannschaft nu a dat dovadă de unitate la ultimele turnee finale și crede că vina îi aparține în totalitate selecționerului în vârstă de 38 de ani.

”Cred că sufletul și determinarea unei echipe vin din spiritul de grup, din faptul că sunt uniți și că fiecare știe că se poate baza pe colegii săi, că ei vor fi acolo când va avea nevoie de ei. Eu am avut mereu impresia că, sub conducerea acestui selecționer, asta nu s-a întâmplat niciodată cu adevărat.

Au avut câteva prestații bune pe ici, pe colo, dar, în medie, evoluțiile au fost dezamăgitoare. Așa a fost la Campionatul European, așa a fost în campania de calificare și la fel s-a întâmplat și la acest Campionat Mondial.

S-a vorbit mereu despre atmosfera și spiritul din lot. E ușor să spui asta, dar trebuie să și demonstrezi pe teren. Vorbele sunt ieftine, iar eu nu am fost niciodată convins că aceasta este o echipă cu adevărat unită... și, sincer, responsabil este selecționerul. Este datoria lui să creeze unitate în rândul jucătorilor”, a spus Hamann.

Dietmar Hamann l-a făcut praf pe selecționerul Germaniei, pe care l-a acuzat că nici măcar nu îi urmărește pe jucători la meciurile echipelor de club. De altfel, Hamann susține că, deși Julian Nagelsmann putea vedea condițiile din Statele Unite ale Americii la Cupa Mondială a Cluburilor, selecționerul Germaniei nu a fost prezent la competiția desfășurată în vara anului trecut.

”Vorbim despre un selecționer care rareori merge să vadă meciuri, foarte rar. Nu a fost nici măcar o dată la Milano să-l urmărească pe Bisseck, deși ar fi trebuit să-l ia la Campionatul Mondial. În doi ani și jumătate nu a fost niciodată la Brentford să-l vadă pe Schade, care a marcat 10 goluri sezonul trecut și 10 în sezonul precedent.

În Bundesliga probabil urmărește unul sau două meciuri pe lună. Au fost partide din Liga Campionilor, inclusiv ale lui Real Madrid. În ianuarie s-a disputat Cupa Africii pe Națiuni, unde ar fi putut urmări Coasta de Fildeș și alți potențiali adversari, dar nu s-a dus.

La Campionatul Mondial al Cluburilor de sezonul trecut, unde s-a jucat pe aceste stadioane, în aceleași condiții de vreme și de căldură, selecționerul Portugaliei, Roberto Martínez, este prezent, selecționerul Angliei, Thomas Tuchel, este prezent. Didier Deschamps, selecționerul Franței, care a câștigat tot ce se putea câștiga și are peste 60 de ani, este în America de trei săptămâni. Cine lipsește? Omul nostru. Aici este motivul pentru care nu am nicio urmă de compasiune pentru el. Cred că atât el, cât și echipa au primit exact ceea ce au meritat, iar mâine se întorc acasă”, a continuat Hamann.