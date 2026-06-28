FIFA a răspuns dezvăluirilor privind acuzaţiile de viol împotriva lui Ryan Mendes, căpitanul Capului Verde la Cupa Mondială, într-un comunicat trimis către Globo. Atacantul face obiectul unei anchete a poliţiei din Noua Zeelandă.
FIFA reacţionează după acuzaţiile de viol împotriva căpitanului Capului Verde, Ryan Mendes
Reacția FIFA după acuzațiile aduse lui Ryan Mendes.
Răspunsul FIFA
În urma dezvăluirilor publicaţiei braziliene Globo despre acuzaţiile de viol împotriva lui Ryan Mendes, căpitanul Capului Verde la Cupa Mondială, FIFA a răspuns. Într-o declaraţie trimisă sâmbătă seara către instituţia media braziliană, organismul organizator al Cupei Mondiale a declarat că este „în contact cu autorităţile din Noua Zeelandă”.
„FIFA ia extrem de în serios toate acuzaţiile de abatere şi are o procedură clară pentru oricine din lumea fotbalului care doreşte să raporteze un incident. Organismele judiciare independente nu comentează acuzaţiile pe care le-ar fi putut primi sau nu, nici dacă există sau nu anchete în curs de desfăşurare cu privire la presupusele cazuri. Orice informaţie pe care doresc să o împărtăşească va fi comunicată. Nu putem comenta mai multe în acest moment”, a declarat FIFA.
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