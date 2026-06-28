FIFA reacţionează după acuzaţiile de viol împotriva căpitanului Capului Verde, Ryan Mendes

FIFA reacţionează după acuzaţiile de viol împotriva căpitanului Capului Verde, Ryan Mendes CM 2026
SPORT.RO
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Reacția FIFA după acuzațiile aduse lui Ryan Mendes.

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Ryan MendesCapului VerdeFIFACupa Mondiala
Din articol

FIFA a răspuns dezvăluirilor privind acuzaţiile de viol împotriva lui Ryan Mendes, căpitanul Capului Verde la Cupa Mondială, într-un comunicat trimis către Globo. Atacantul face obiectul unei anchete a poliţiei din Noua Zeelandă.

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Răspunsul FIFA

În urma dezvăluirilor publicaţiei braziliene Globo despre acuzaţiile de viol împotriva lui Ryan Mendes, căpitanul Capului Verde la Cupa Mondială, FIFA a răspuns. Într-o declaraţie trimisă sâmbătă seara către instituţia media braziliană, organismul organizator al Cupei Mondiale a declarat că este „în contact cu autorităţile din Noua Zeelandă”.

„FIFA ia extrem de în serios toate acuzaţiile de abatere şi are o procedură clară pentru oricine din lumea fotbalului care doreşte să raporteze un incident. Organismele judiciare independente nu comentează acuzaţiile pe care le-ar fi putut primi sau nu, nici dacă există sau nu anchete în curs de desfăşurare cu privire la presupusele cazuri. Orice informaţie pe care doresc să o împărtăşească va fi comunicată. Nu putem comenta mai multe în acest moment”, a declarat FIFA.  

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