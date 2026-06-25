GALERIE FOTO Ancelotti a numit noul star din fotbal după calificarea Braziliei: "Nimeni nu știe cât de sus poate să ajungă"

Ancelotti a numit noul star din fotbal după calificarea Braziliei: &quot;Nimeni nu știe cât de sus poate să ajungă&quot; CM 2026
SPORT.RO
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Brazilia s-a calificat în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a obținut o victorie clară contra Scoției (3-0) și a câștigat grupa C.

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BraziliaCarlo AncelottiRayanNeymarViniciusScotia
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Obligată să câștige pentru a-și asigura primul loc în grupă, Brazilia și-a făcut meciul ușor și a deschis scorul prin Vinicius, în minutul 7, după o mare eroare în defensiva scoțienilor. Tot starul de la Real Madrid a făcut 2-0 în prelungirile primului act, cu o lovitură de cap, iar Matheus Cunha a stabilit scorul final după o oră de joc.

Carlo Ancelotti, după calificarea Braziliei în 16-imile CM 2026: "Acum jucăm precum o echipă"

Brazilia așteaptă acum să își afle adversara din 16-imile de finală, care va fi ocupanta locului 2 din grupa F - Olanda, Japonia sau Suedia.

Carlo Ancelotti s-a declarat foarte mulțumit de creșterea nivelului de joc al Braziliei înaintea fazelor eliminatorii de la Cupa Mondială.

"Acum jucăm precum o echipă, iar acesta era obiectivul. Nu suntem perfecți, tot mai avem lucruri de îmbunătățit. Putem să fim mai rapizi când suntem în posesie, dar sunt mulțumit că echipa arată mai bine, este mai solidă. În fazele eliminatorii, soliditatea va fi foarte importantă, iar noi avem o echipă solidă. 

În comparație cu primul meci, am făcut mai puține greșeli, am avut un ritm mai bun și am fost mai eficienți în fața porții", a spus Carlo Ancelotti, potrivit Globo.

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Ancelotti, laude pentru Rayan, Neymar și Vinicius

La meciul cu Scoția, Carlo Ancelotti l-a titularizat în premieră pe tânărul Rayan (19 ani), care i-a luat locul accidentatului Raphinha. Selecționerul sud-americanilor a avut cuvinte de laudă după prestația jucătorului de la Bournemouth, care a rămas pe teren până în minutul 82, când a fost înlocuit cu Endrick.

"Rayan și-a făcut treaba foarte bine atât defensiv, cât și ofensiv. A jucat foarte bine. Sunt foarte mulțumit de ceea ce am văzut la el. Are maturitate, muncește foarte multe și are calitate. Cred că nimeni, în general, nu știe cât sus poate să ajungă", a mai spus Ancelotti.

Partida de la Miami a consemnat și revenirea lui Neymar la naționala Braziliei după o pauză foarte lungă. Afectat de probleme medicale serioase în ultimii ani, jucătorul de la Santos a intrat în minutul 76.

"Neymar a avut oportunitatea de a juca pentru că a meritat. S-a antrenat și s-a recuperat cu mult profesionalism. Calitățile lui ne pot ajuta la această Cupă Mondială. A jucat foarte bine în puținele minute avute. El nu e genul de jucător care să aibă nevoie de motivație pentru a juca. Are 34 de ani, dar are aceeași pasiune ca a unui băiat", a mai spus Ancelotti. 

În discursul său, Ancelotti nu putea să nu elogieze și prestația lui Vinicius, fostul său jucător de la Real Madrid, desemnat omul meciului: "Mă bucur pentru Vinicius. Nu aveam niciun dubiu că poate străluci la această Cupă Mondială. A făcut o treabă bună și a marcat inclusiv cu capul, ceea ce e foarte rar pentru el. Nu eu l-am descoperit pe Vini. El e un jucător de top, clar unul dintre cei mai buni din lume"

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