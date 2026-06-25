Obligată să câștige pentru a-și asigura primul loc în grupă, Brazilia și-a făcut meciul ușor și a deschis scorul prin Vinicius, în minutul 7, după o mare eroare în defensiva scoțienilor. Tot starul de la Real Madrid a făcut 2-0 în prelungirile primului act, cu o lovitură de cap, iar Matheus Cunha a stabilit scorul final după o oră de joc.

Carlo Ancelotti, după calificarea Braziliei în 16-imile CM 2026: "Acum jucăm precum o echipă"

Brazilia așteaptă acum să își afle adversara din 16-imile de finală, care va fi ocupanta locului 2 din grupa F - Olanda, Japonia sau Suedia.

Carlo Ancelotti s-a declarat foarte mulțumit de creșterea nivelului de joc al Braziliei înaintea fazelor eliminatorii de la Cupa Mondială.

"Acum jucăm precum o echipă, iar acesta era obiectivul. Nu suntem perfecți, tot mai avem lucruri de îmbunătățit. Putem să fim mai rapizi când suntem în posesie, dar sunt mulțumit că echipa arată mai bine, este mai solidă. În fazele eliminatorii, soliditatea va fi foarte importantă, iar noi avem o echipă solidă.

În comparație cu primul meci, am făcut mai puține greșeli, am avut un ritm mai bun și am fost mai eficienți în fața porții", a spus Carlo Ancelotti, potrivit Globo.