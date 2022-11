Grigore Sichitiu, unul dintre primii antrenori români din Golf, a comentat marea surpriză de la Campionatul Mondial din Qatar.

Omul apropiat de Mircea Lucescu a vorbit pe larg despre partida Argentina - Arabia Saudită, scor 1-2. Sichitiu a antrenat în carieră formații din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar.

Opinia lui Grigore Sichitiu

"Este o surpriză enormă, nu-mi vine să cred. Am văzut multe nenorociri în fotbalul ăsta, dar asemenea surpriză mai rar. Argentina venea cu misiunea de a câștiga Campionatul Mondial și ca să te bată Arabia Saudită care n-a bătut în istoria ei o echipă de top, iată că acum fotbalul demonstrează că dacă nu-l tratezi cu foarte multă seriozitate.

Avea Helmus Schon o vorbă fantastică: ‘nu există șmecher care să păcălească fotbalul’. Mare dreptate a avut acesta. Îmi pare pentru Messi, pentru Di Maria, dar nu se poate la nivelul acesta să ai un asemenea rezultat. Dacă era spre finalul competiției puteai să iei în calcul că erau obosiți, dar e primul meci din grupă și jocul Argentinei a arătat destul de modest.

Am fost în Argentina și în Brazilia, și întotdeauna am rămas de la nea Mircea (n.r.: Lucescu) cu aplecarea către jucătorii care au știut cu mingea, asemenea surprize am văzut multe în viața mea, dar la nivelul acesta nu credeam că se poate întâmpla așa ceva.

Cine a jucat la pariuri pe Arabia Saudită cred că a câștigat enorm, dar cine s-ar fi gândit?”, a declarat Grigore Sichitiu, potrivit Radio Sport Total FM.

Argentinienii au condus cu 1-0, prin golul marcat în minutul 10 de Lionel Messi, din penalti.

Arabia Saudită s-a impus datorită golurilor înscrise într-un interval scurt de timp de Al-Shehri ’49 şi Al Dawsari ’53.În minutul 28, un gol al argentinianului Martinez a fost anulat pentru ofsaid, după consultarea VAR.

Pe final, au avut loc momente de panică, după ce Yasser Alshahrani a fost lovit accidental cu genunchiul în cap de colegul său, portarul Alowais. Jucătorul a primit îngrijiri pe teren câteeva minute, după care a fost înlocuit, în momentul scoaterii pe targă el făcând semn că este în regulă.

Argentina - Arabia Saudită 1-2

Argentina: Martinez – Tagliafico (Acuna ’71), Otamendi, Romero (Martinez ’59), Molina – Paredes (Fernandez ’59), De Paul – P. Gomez (Alvarez ’59), Messi, Di Maria, L. Martinez.

Arabia Saudită: Alowais – Alshahrani (Al-Breik ‘90+9), Albulayhi, Altambakti, Abdulhamid – Alfaraj (Al Abed ’45, Al Amri ’89), Almaki, Kanno – Aldawsari, Alshehri (Alganham ’78), Albrikan (Asiri ’89).