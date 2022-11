Țara Galilor vrea să-și schimbe numele, după CM 2022. Cum se va numi naționala lui Bale și Ramsey

Football Association of Wales a anunțat deja UEFA că vrea să-și schimbe denumirea în Cymru, numele galez pentru țara componentă a Marii Britanii, care apare deja în comunicările interne și externe ale forului fotbalistic și de staff-ul de la sediul central federal din Vale of Glamorgan. Schimbarea denumirii ar face ca naționala antrenată de Robert Page să nu mai fie ultima în ordine alfabetică la nivel european, iar reprezentanții săi să fie mutați la întrunirile UEFA între Croația și Cipru.

Doar 30% dintre locuitori mai vorbesc limba galeză

Situată în estul Angliei, Țara Galilor se întinde pe 20.779 km2 și are o populație de 3.267.501 locuitori, dintre care aproximativ 30% s-au declarat vorbitori de galeză, o limbă celtică înrudită cu bretona (Franța), irlandeza, scoțiana și manx (Marea Britanie), singurele aflate acum în uz.

Football Association of Wales (FAW) a fost înființată în 1876, fiind a treia cea mai veche federație națională de fotbal din lume, iar reprezentanții săi fac parte din International Football Association Board, alături de cei ai Angliei, Scoției, Irlandei și FIFA, care sunt responsabili pentru schimbările aplicate Laws of the Game.

Charles, Rush, Giggs și Bale, printre numele mari ale galezilor

Galezii s-au calificat la doar două turnee finale de Cupă Mondială (1958, sferturi de finală / 2022) și la două de Campionat European (2016, semifinală / 2020, optimi de finală). În tricoul "Dragonilor" au evoluat, de-a lungul anilor, jucători importanți, precum Billy Meredith, Ron Burgess, Ivor Allchurch, Jack Kelsey, John Charles, Cliff Jones, Ian Rush, John Toshack, Neville Southall, Ryan Giggs, Mark Hughes, Gareth Bale, Gary Speed, Craig Bellamy sau Aaron Ramsey.

Cele mai valoroase echipe galeze, Swansea City, Cardiff City, Newport County, Wrexham și Merthyr Town joacă în ligile engleze de fotbal, în timp ce prima ligă galeză, Cymru Premier, și Welsh Cup (Cwpan Cymdeithas Pel-droed Cymru) au fost dominate de echipele Bangor City, Barry City, The New Saints și Connah's Quay Nomads.

Macedonia de Nord și Turcia, ultimele țări care și-au schimbat denumirea

Nu ar fi prima reprezentativă care își schimbă denumirea, în ultimii ani. În februarie 2019, fostul stat iugoslav Macedonia și-a schimbat numele în Macedonia de Nord (Republic of North Macedonia / Republika Severna Makedonija). Hotărârea a fost luată după o dispută de 17 ani cu Grecia, care își arogă denumirea și istoria statului antic cu același nume din Nordul Eladei, în zona Munților Balcani. Grecia a acceptat candidatura Macedoniei de Nord la admiterea în UE și NATO, doar după acest compromis al vecinului său nordic, cu o populație majoritar slavă.

De asemenea, la jumătatea anului 2022, Turcia, cunoscută la nivel mondial sub denumirea Turkey, a decis să își oficializeze noul nume, Turkiye. Oficialii de la Istanbul au urgentat această schimbare a numelui anglicizat, care se mai putea traduce și prin "curcan", pasărea sacrificată de americani în timpul sărbătorii Thanksgiving Day (Ziua Recunoștinței). Alte țări care și-au schimbat denumirea în epoca contemporană sunt Iran (1935, Persia), Thailanda (1938, Siam) și Sri Lanka (1972, Ceylon).

