Selecționerul Marocului, după ce a reușit să elimine Portugalia de la Mondial: „Încă nu am făcut nimic!” Ce a spus Regragui după calificare

După meci, Walid Regragui, selecționerul Marocului, a vorbit despre evoluția elevilor săi și a evidențiat faptul că Marocul a devenit prima națională de pe continentul African care a reușit să se califice într-o semifinală de la Campionatul Mondial. Totodată, Regragui a precizat că încă naționala sa nu a făcut nimic, chiar dacă a eliminat Portugalia și Spania.

Regragui: „Suntem foarte mândri”

„Încă nu am făcut nimic și cred că Marocul va exploda cu această zi de bucurie. Suntem foarte mândri de ce am reușit să realizăm. După ce am devenit prima echipă africană să fim în sferturi la Mondialul din 1986, am devenit astăzi prima echipă africană care s-a calificat în semifinalele unui Campionat Mondial”, a spus Walid Regragui, potrivit Hibasport.

Maroc - Portugalia 1-0

Marocanii au început excelent meciul cu portughezii. Arabii au avut câteva ocazii la poarta lui Diogo Costa, iar în minutul 42 a venit și golul. En Nesyri s-a înălțat ca un vultur și l-a învins pe goalkeeperul lusitan, deblocând tabela și redând, astfel, scorul meciului: 1-0. Chiar dacă Cheddira a primit două galbene în două minute (90+1', 90+3'), naționala lui Fernando Santos nu a găsit nicio cale prin care să restabilească egalitatea și au fost eliminați de la Mondialul din Qatar.

Lotul Marocului la CM 2022

Selecționer - Walid Regragui

Portari - Yassine Bounou (FC Sevilla), Munir Mohamedi (Al Wehda), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca)

Fundași - Romain Saiss (Beșiktaș), Achraf Hakimi (PSG), Nayef Aguerd (West Ham United), Noussair Mazraoui (Bayern Munchen), Jawad El Yamiq (Valladolid), Achraf Dari (Brest), Badr Benoun (Qatar SC), Yahia Attiyat Allah (Wydad Casablanca)

Mijlocași - Sofyan Amrabat (Fiorentina), Selim Amallah (Standard Liege), Amine Harit (Olympique Marseille) înlocuit cu Anass Zaroury (Burnley), Ilias Chair (QPR), Azzedine Ounahi (Angers), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria), Bilal El Khannous (Genk)

Atacanți - Youssef En-Nesyri (FC Sevilla), Hakim Ziyech (Chelsea), Sofiane Boufal (Angers), Abderrazak Hamdallah (Al-Ittihad), Zakaria Aboukhlal (Toulouse), Abde Ezzalzouli (Osasuna), Walid Cheddira (Bari)