Și-a sunat psihologul imediat după ce a încasat două goluri la Campionatul Mondial! Dezvăluirile portarului Argentinei după șocul cu Arabia Saudită 

Naționala lui Leo Messi (35 ani) a condus în meciul cu Arabia Saudită după golul marcat de căpitan din penalty, însă argentinienii au încasat două goluri în mai puțin de 10 minute, la singurele șuturi pe poartă ale saudiților.

Emiliano Martinez (30 ani) a vorbit despre înfrângerea suferită în urmă cu două etape, după victoria pe care Argentina a înregistrat-o cu Mexic, scor 2-0, dezvăluind cât de mult l-a afectat înfrângerea cu Arabia Saudită.

Emiliano Martinez a apelat la psiholog după meciul cu Arabia Saudită

Portarul lui Aston Villa, titularul din poarta naționalei Angliei a recunoscut că a apelat la pshilog după înfrângere, fiind vizibil afectat de golurile pe care le-a încasat.

„Am suferit mult. Am vorbit cu un psiholog pentru că au șutat la poartă de două ori și am încasat un gol de fiecare dată. Am 45 de milioane de argentinieni în spatele meu și ar fi trebuit să am o prestație mult mai bună”, a declarat Martinez conform GiveMeSport.

Emiliano Martinez și-a revenit însă în meciul cu Mexic, unde a avut intervenții foarte bune și a reușit să mențină poarta naționalei intactă.