Echipa Albiceleste şi-a trecut în palmares astfel al treilea său titlu mondial, după cele obţinute în 1978 şi 1986. Lionel Messi şi-a îndeplinit visul şi a reuşit să câştige Cupa Mondială, încununându-şi astfel o carieră incredibilă şi asigurându-şi astfel definitiv locul de frunte între cei mai mari fotbalişti ai planetei.

Lionel Messi (minutele 23 - penalty, 109) şi Angel Di Maria (minutele 36) au marcat pentru Argentina, în timp ce fenomenalul Kylian Mbappe a înscris toate golurile Franţei (minutele 80 - penalty, 81, 118 - penalty). La loviturile de departajare, Messi, Dybala, Paredes şi Montiel au fost cei care au adus trofeul aproape, de la francezi marcând Mbappe şi Kolo Mouani, în timp ce Coman şi Tchouameni au ratat.

La mai puțin de două zile de la reușita istorică, naționala Argentinei a revenit în țară. Chiar dacă era trei dimineața la momentul sosirii, reprezentativa Albiceleste a avut parte de o primire spectaculoasă, mii de oameni așteptându-i la aeroport.

Absolute scenes in Buenos Aires. ????

Leo Messi and Argentina get a massive welcome on returning to Argentina! ❤️???????? pic.twitter.com/hdpBhHYcTZ