Gică Hagi, categoric: "Cel mai slab meci de la Mondial! Parcă eram noi la old boys"

După meciul FC Voluntari - Farul Constanța 1-1, Hagi nu a oferit un răspuns exact în momentul în care a fost întrebat dacă are vreo favorită în finala Argentina - Franța, spunând că ține cu România, națională care nu s-a mai calificat de 24 de ani la un astfel de turneu final.

Gică Hagi: "Anglia - SUA, cel mai slab meci de la Mondial!"

De asemenea, Hagi spune că a fost un singur meci slab la Mondialul din Qatar, făcând referire la duelul din grupa B dintre Anglia și SUA, scor 0-0.

"Într-o finală poate să existe o favorită? Nu cred. Eu țin cu România, din păcate. Eu mă bucur de fotbal, iubim fotbaliștii mari, pe Messi, pe Mbappe, dar eu țin cu România și m-aș bucura să văd România acolo.

Credeți că există un meci slab la un Mondial? Ți-l zic pe ăla slab mai bine, care a fost 0-0 între Anglia și Statele Unite. Cel mai slab meci de la Mondial! Asta nu înseamnă că e adevărat, dar așa am văzut eu. Parcă eram noi ăia, la old boys. Poate am văzut greșit și îmi cer scuze. Cel mai bun meci va fi probabil finala", a spus Gică Hagi.

Anglia și SUA au încheiat pe primele două poziții în grupa B, cu 7, respectiv 5 puncte, astfel că s-au calificat în fazele eliminatorii.

Englezii au fost eliminați în sferturile de finală de Franța, scor 1-2, în timp ce americanii au părăsit competiția după 1-3 împotriva Olandei, în optimi.