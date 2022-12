Antrenorul român Ciprian Panait, cel care a lucrat ultima oară chiar în Qatar, a anticipat înaintea startului turneului final, într-un interviu pentru Sport.ro, o finală Argentina - Franța, iar acum a prefațat duelul de cinci stele de pe Lusail Iconic Stadium, explicând de ce crede că formația lui Didier Deschamps are un atu în plus la marea finală programată duminică.

Ciprian Panait: "Messi face mult mai mult pentru Argentina decât Mbappe face pentru Franța"

Fostul antrenor de la Al Hilal, Al Raed sau Al Batin a vorbit și despre surprizele Maroc sau Croația, dar și despre importanța lui Lionel Messi în echipa Argentinei spre deosebire de cea a lui Kylian Mbappe în trupa Franței.

"Când am discutat înainte de Campionatul Mondial, iar apoi pe parcurs, când Arabia Saudită a învins Argentina, s-a cam împlinit ce am zis eu, în sensul că Franța e cea mai puternică echipă și probabil că va ajunge în finală. Iată că a ajuns! Am mai spus și faptul că Argentina a început tot timpul foarte greu turneele finale, dar tot timpul a ajuns în fazele superioare sau în finală. Din punctul ăsta de vedere, am anticipat bine, am avut feeling.

Pentru mine, surpriza este Marocul. E o țară africană care are abilitate tehnică deosebită, potențial fizic, dar în Africa organizarea tactică nu e foarte importantă, iar ei pierd foarte mult pe partea asta. Dar iată că având acest antrenor, pe Walid Regragui, Maroc a reușit să facă o treabă bună.

Mă bucur pentru Croația, care a reușit din nou să ajungă până într-o fază superioară. Sunt prieten foarte bun cu unul dintre preparatorii lor fizici și chiar m-am întâlnit în Qatar, în mai, înainte să plec de acolo. Știu foarte mult de la ei și cred că e un final de drum pentru generația asta lui Modric. Dar, spre deosebire de alți, ei aduc foarte mult din spate sau au înlocuitori de mare valoare. Dau un singur exemplu: Gvardiol.

În finală va fi un joc între cele mai bune două echipe din lume, fără dubii. Ast e clar! Eu cred că Franța e echipa mai puternică prin prisma faptului că au individualități mai multe decât argentinienii. La Argentina, ok, e Messi fabulos. Îl au și pe Enzo Fernandez, însă la Franța sunt jucători, pe lângă Mbappe, cel puțin încă doi de clasă și pot face diferența. O văd pe Franța mai puternică și fizic decât Argentina, dar să nu subestimăm spiritul de luptă al Argentinei, l-am văzut că face ravagii în ultimele meciuri. Eu cred că Franța are un atu mic în plus. Nu m-aș supăra dacă ar câștiga și Argentina. Ei merită, de mult timp își propun, au avut generații bune, dar niciodată nu au reușit. Dacă ar fi Franța, e ok, pentru că sunt europeni, mai aproape de noi, însă și dacă este Argentina m-aș bucura pentru ei pentru că nu au mai câștigat de mult timp și au avut mereu individualități de marcă.

Dacă Argentina va câștiga Cupa Mondială, eu cred că Messi va fi jucătorul turneului, fără îndoială. Dacă va câștiga Franța, cred că Mbappe. Deși eu cred că Messi face mult mai mult pentru Argentina decât ce face Mbappe pentru Franța. La Mbappe e mult mai ușor pentru că Franța mai mulți jucători de mare valoare", a spus Ciprian Panait, pentru Sport.ro.

Cine este Ciprian Panait

Ciprian Panait a antrenat în ultimii opt ani și jumătate exclusiv în Orientul Mijlociu. A câștigat în Arabia Saudită două titluri cu formația de tineret a lui Al Hilal, a fost interimar la prima echipă, iar în CV-ul său se mai regăsesc Al Raed și Al Batin, formații din prima ligă a Arabiei Saudite. Ultimele două experiențe ale sale au fost în Oman (Sohar SC) și Qatar (Al Kharaitiyat).

Doctor în educație fizică, în prezent lector universitar la UNEFS, Ciprian Panait este liber de contract din vară, după ce s-a despărțit de formația Al Kharatiyat, din Qatar.

În România, Ciprian Panait a fost secund la formații precum Rapid, FC Vaslui sau Poli Timișoara, dar și șef al Centrului de Copii și Juniori de la FCM Bacău.