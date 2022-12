Istvan Kovacs nu a primit niciun meci la centru în cadrul Campionatului Mondial din Qatar, care a debutat pe 20 noiembrie, cu meciul dintre țara gazdă și Ecuador (0-2) și care s-a sfârșit pe 18 decembrie cu finala „incendiară”, Argentina - Franța (3-3, 4-2 d.l.d.).

După opt meciuri ca rezervă la Mondial, Istvan Kovacs a spus totul cu declarația asta. Ce a evidențiat arbitrul FIFA

Arbitrul român a evidențiat că a fost o onoare faptul că a putut fi delegat în brigăzile celorlalți la un turneu de o asemenea anvergură, precizând că experiența îl va ajuta la următoarele campioanate de acest fel.

„Ne-am pregătit exemplar când am ajuns în Qatar, atât eu și colegii mei, cât și ceilalți arbitri selectați în lotul pentru Mondial. Pur și simplu a fost o decizie a celor din Comisia de Arbitri FIFA, pe care noi am respectat-o. Pentru noi, faptul că am putut participa a fost o onoare. Oricine își dorește la centru, dar am căpătat experiență care ne va ajuta la următoarele turnee finale”, a spus Istvan Kovacs, potrivit FRF.

Câți bani a câștigat Istvan Kovacs la Campionatul Mondial din Qatar

Conform baremului FIFA, Istvan Kovacs a primit 2.500 de dolari pentru fiecare delegare la meciurile din grupele Campionatului Mondial. Pe lângă cei 20.000 de euro, „centralul” din Carei a beneficiati și de 70.000 de euro, pentru că a fost selectat să participe la turneul final din Qatar.

În total, în urma exeprienței de la Campionatul Mondial, Istvan Kovacs a fost recompensat de către FIFA cu 90.000 de dolari.