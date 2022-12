Rămasă fără principal după demisia lui Mirel Rădoi, Universitatea Craiova a fost condusă la ultimele două meciuri de interimarul Dragoș Bon, care a câștigat duelurile cu CS Mioveni (1-0) și Chindia Târgoviște (3-0).

Antrenor nou pentru Universitatea Craiova

Întrebat de Mihai Mironică, moderatorul emisiunii Ora Exactă în Sport, despre variantele Emil Săndoi, Eugen Neagoe, Toni Petrea sau Antonio Conceicao, Sorin Cârțu a refuzat să ofere vreun nume, însă a confirmat că Universitatea Craiova se află în discuții pentru numirea unui nou antrenor, iar anunțul oficial ar urma să apară chiar în această săptămână.

"Deocamdată ne gândim. Oricum, în zilele următore vom anunța. Sunteți primii care vor afla. Da, înainte de Anul Nou, chiar și mai devreme. Pe 4 ianuarie echipa pleacă deja în Turcia.



Ne gândim și la niște jucători care să îmbunătățească echipa. Sunt discuții cu antrenori, dar nu pot să vă avansez... vedem!", a spus Sorin Cârțu, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

De ce nu ar putea rămâne Dragoș Bon principal la Universitatea Craiova

Întrebat despre varianta ca Dragoș Bon să rămână principal, Cârțu a lăsat de înțeles că tehnicianul nu are licență Pro și nu ar putea ocupa această funcție: "Are calități să ne facă jucători, să ne ajute în momente de tipul ăsta. Și eu cam așa știu, că nu are licență Pro. Trebuie să urmeze niște pași, e un antrenor cu calitate. Noi avem încredere în el și vedem ce îi rezervă viitorul".

Universitatea Craiova ocupă locul 4 în Superliga, cu 38 de puncte acumulate în primele 21 de etape, la șapte lungimi în spatele liderului Farul Constanța.