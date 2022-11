Cu cine ține tehnicianul român din Emirate la Mondial? Răspunsul surprinzător oferit de antrenor

Antrenorul român, Daniel Isăilă, se află pe banca tehnică a echipei FC Baniyas din Emiratele Arabe Unite și a vorbit despre Campionatul Mondial care se organizează în acest an în Qatar.

Tehnicianul a precizat faptul că toți din Emirate așteaptă cu nerăbdare startul Mondialului și, totodată, a evidențiat că nu ține cu nicio echipă, din cauza neparticipării României.

„Toată lumea așteaptă în Emirate Cupa Mondială, sunt meciuri amicale, a fost EAU cu Argentina, 0-5, un interes enorm. Toată lumea așteaptă aici. Campionatul din Emirate se întrerupe, dar se joacă aici Cupa Ligii, 26 noiembrie, apoi la startul lui decembrie sunt meciurile din Cupa Președintelui.

Bani Yas are evoluții oscilante, n-am ținut pasul cu celelalte echipe și acesta este rezultatul. Ne-am asumat că va fi un sezon de tranziție. Urmează meciuri infernale pentru noi. S-au schimbat foarte mulți antreori în Emirate, eu am ajuns la al 3-lea sezon consecutiv, la Al Jazira și la Bani Yas nu s-au schimbat antrenorii. Antrenorul întotdeauna are bagajul făcut.

Nu țin cu nimeni la Cupa Mondială, că lipsește România. Voi fi un spectator neutru. Într-un fel e bine că echipele sunt în vârf de formă, e total diferit, vremea e foarte bună acum, se poate juca fotbal, chiar și la orele de prânz, acum sunt 30 de grade, e vreme bună. Se poate juca în condiții bune”, a spus Daniel Isăilă, potrivit sptfm.ro.

Daniel Isăilă, la FC Baniyas

Daniel Isăilă se află pe banca tehnică a lui FC Baniyas, echipă din Emiratele Arabe Unite, care se află în acest moment pe locul 10 în clasamentul din UAE Pro League.

Brașoveanul a acumulat 11 puncte cu echipa din prima ligă din Emirate, după ce a înregistrat trei victorii, două rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.

Daniel Isăilă a semnat cu FC Baniyas în vara anului 2020, mai exact pe 25 iunie, și mai are contract cu formația din Emriatele Arabe Unite până la finalul lui iunie din 2023.

Tehnicianul a mai antrenat-o pe Al Hazem (iunie 2018 - ianuarie 2020), unde a strâns 49 de meciuri și o medie de 1.08 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de Transfermarkt.