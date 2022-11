FIFA l-a creditat cu gol pe Bruno Fernandes, deși inițial a fost trecut pe grafică numele lui Cristiano Ronaldo. La finalul meciului, CR7 a fost surprins într-o discuție cu arbitrii în care încerca să îi convingă că a șters mingea centrată de Bruno Fernandes înainte de a intra în poartă.

Piers Morgan, jurnalistul care l-a intervievat pe Cristiano Ronaldo înainte de Cupa Mondială, a susținut imediat după meci că fostul jucător al lui Manchester United ar fi trebuit creditat cu gol, iar marți dimineață a dezvăluit că a primit un mesaj de la cvintuplul câștigător al Balonului de Aur.

"Ronaldo mi-a confirmat că a atins mingea cu capul. Chiar și Bruno este de acord", a scris Piers Morgan, pe Twitter.

