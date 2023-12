„Să aibă o competiție fabuloasă cu două cluburi!” Mesaj dur al lui Aleksander Ceferin în cazul Super Ligii Europei

Proiectul a apărut la inițiativa lui Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, în colaborare cu alți președinți ai cluburilor de top din Europa și viza 12 echipe. Dintre membrii fondatori, în proiect au mai rămas doar Barcelona și Real Madrid, celelalte cedând în fața presiunilor primite din partea UEFA. CJUE a decis că proiectul nu are nevoie de autorizarea UEFA în prealabil pentru a lua naștere, iar posibile interdicții asupra cluburilor sau jucătorilor ar fi ilegale.

Reacția lui Aleksander Ceferin la anunțul în cazul Super Ligii Europei

Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă, iar acolo a avut un mesaj dur după decizia CJUE, luând în derâdere proiectul Super Ligii.

„Fie faci parte din sistem fie nu, nu am spus niciodată că nu pot ieși. Unii dintre ei vor să fie în afara de sistemului, dar în același timp înăuntrul lui, iar acest lucru nu se poate. Toată lumea e liberă să iasă. Oricare competiție nouă trebuie să îndeplinească meritul sportiv, de solidaritate și așa mai departe. Normele acestea protejează, de asemenea, cluburile din UEFA.

Cât timp mereu există posibilitate de îmbunătățire, fotbalul rămâne unit. Nu se pot aproba proiecte care ignoră astfel de lucruri. Am văzut prezentarea A22 și pentru mine e greu să înțeleg dacă trebuie să râd sau să plâng. Ținând cont că este aproape Crăciunul, voi alege să mă distrez, să mă facă să râd. Mai presus de orice, cel mai interesant e că echipele campioane se califică într-o competiție de al treilea nivel.

În mod clar acum recunosc că acest sistem este chiar mai închis decât cel pe care îl aveam în 2021, care a fost refuzat de toată lumea fotbalului. Echipe precum Girona sau Atalanta nici măcar nu s-ar califica cu aceste trei nivele. Dacă ei clasifică asta ca o competiție deschisă greșesc. Acum vom analiza rezoluția și vom vedea dacă va trebui să schimbăm sau să modificăm ceva. E clar că propun o competiție închisă.

Asta am știut dintotdeauna, însă public au vrut să se apere și au susținut contrariul. Am văzut cum fanii englezi au clasificat-o ca fiind liga zombiilor. Nu îi vom împiedica să o creeze. Pot crea orice doresc ei, sper să aibă parte de o competiție fabuloasă cu două cluburi cât de repede posibi și sper că știu ce fac, dar mă îndoiesc de asta. Fotbalul nu se vinde. Nu poate schimba nimeni fotbalul european.

Telefonul meu este plin de mesaje de la cluburi, ligi, fani ai fotbalului, oameni care contează în fotbal. Dacă îți pasă de fotbal trebuie să te afecteze asta, am primit mai mult de 200 de mesaje text. În această sală de multe ori nu am fost de acord, am vorbit de multe lucruri diferite, uneori am fost de acord și uneori în dezacordd, însă când trebuie să vorbim despre deschiderea competiției, suntem complet de acord. Am senzația că A22, cum se apropie Crăciunul, au văzut un mare seif sub arbore, erau extrem de fericiți, însă când au deschis seiful au văzut că în realitate nu au multe înăuntru”, a declarat Aleksander Ceferin confrom marca.com.

În competiția care urmează a fi organizată pentru fotbalul masculin, 64 de cluburi vor fi împărțite în trei eșaloane diferite. Primele două ”Star” și ”Gold”, cu câte 16 echipe, iar restul de 32 de formații vor evolua în ”Blue”.