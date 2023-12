Primul club uriaș care refuză să participe în Superliga Europei: ”În afară de Real și Barcelona, nimeni nu vrea”

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a hotărât, joi, că proiectul unei noi competiţii europene intercluburi, Super Liga, nu are nevoie de autorizarea prealabilă din partea UEFA şi consideră ilegală interdicţia impusă cluburilor şi jucătorilor să participe la ea, sub ameninţarea sancţiunilor.

În competiția care urmează a fi organizată pentru fotbalul masculin, 64 de cluburi vor fi împărțite în trei eșaloane diferite. Primele două ”Star” și ”Gold”, cu câte 16 echipe, iar restul de 32 de formații vor evolua în ”Blue”.

Chiar dacă proiectul a fost prezentat cu cele mai mari cluburi din Europa, un ”colos” refuză să participe în competiția care nu va fi organizată sub umbrela UEFA. Este vorba despre Atletico Madrid, care a emis și un comunicat oficial.

În comunicatul emis, cei de la Atletico Madrid nu au omis faptul că rivalele din campionatul Spaniei, Real Madrid și Barcelona, militează pentru înființarea Superligii Europei.

”Familia fotbalului european nu vrea Superliga Europeană. Germania, Franța, Anglia, Italia, Spania (cu o excepție pentru Real Madrid și Barcelona), nu vor Superliga.

Noi suntem pentru a proteja familia fotbalului european, campionatele interne și asigurarea calificării în competițiile europene prin performanțele de pe teren în fiecare sezon”, se arată în comunicatul emis de clubul de pe Wanda Metropolitano.

????????⚪️ Atlético Madrid reject the Super League, per club statement.

“The European football family does not want the European Super League”.

“Germany, France, England, Italy, Spain (except for Real Madrid and Barcelona), etc. do not want the Super League”.

“We are in favor of… pic.twitter.com/bpwzPRGbmQ