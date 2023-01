Piesa lansată recent de Shakira cu Bizarrap a doborât recorduri pe YouTube, devenind rapid virală datorită versurilor în care îl atacă pe fostul partener și pe actuala lui iubită. Cântăreața columbiană nu s-a abținut deloc, iar la un moment dat a comparat-o pe Clara Chia, iubita lui Pique, cu un Twingo, în timp ce despre ea spunea că e Ferrari, dar și cu un ceas Casio, spunând că „a lăsat un Rolex” pentru o firmă low-cost.

Gerard Pique, încă o replică dură pentru Shakira

După ce a anunțat că noul sponsor al proiectului lansat după retragerea din fotbal, Kings League, va fi Casio, Gerard Pique i-a mai dat o replică artistei. Fostul fundaș al Barcelonei a apărut la sediul Kings League, în ziua în care urmează să prezinte un jucător din echipa lui Sergio Aguero și a întors toate privirile.

Gerard Pique a fost filmat la volanul unui Renault Twingo, o replică pe măsură pentru atacul Shakirei.

El presi @3gerardpique acaba de llegar pic.twitter.com/o5ZFeiENaf — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) January 15, 2023

Shakira, atac dur la Gerard Pique și iubita sa

Columbianca a lansat o piesă cu versuri îndreptate direct spre jucător, în colaborare cu Bizarrap, făcând parte din BZRP Music Sessions.

„Scuze, am luat deja alt avion, aici nu mă mai notrc nu vreau altă dezamăgire. Ce te tot dai campion și când am avut nevoie de tine ai oferit cea mai rea versiune. Scuze, baby, ar fi trebuit de ceva timp să pun capăt. O lupoaică precum sunt eu nu e pentru începători. Eram prea mare pentru tine și de aia ești cu una ca tine. Asta e ca să te sperii. Mestecă și înghite, înghite și mestecă. Nu mă mai întorc la tine, nici dacă îmi plângi nici dacă mă implori.

Am înțeles că nu e vina mea că te critică. Eu doar fac muzică, scuze că te stropesc (n.r. cuvânt în spaniolă salpique) M-ai lăsat vecină cu soacra, cu presa la poartă și cu datorii la Hacienda. Credeai că m-ai rănit și m-ai făcut mai dură. Femeile nu mai plâng, femeile facturează. Are nume de persoană bună! Clar(a) nu e așa cum sună! Are nume de persoană bună. Clar(a) e identică precum ești tu, pentru tipi ca tine! De la dragoste la ură e un singur pas, pe aici să nu te mai întorci, ascultă-mă.

Zero ranchiună, bebe, îți doresc să îți meargă bine cu presupusa mea înlocuitoare. Nu știu nici ce ți s-a întâmplat, ești atât de ciudat că nu te mai recunosc. Eu valorez cât două de 22. Ai schimbat un Ferrari pe un Twingo. Ai schimbat un Rolex pe un Casio. Mergi accelerat, dar încet. Ah, multă sală, însă lucrează și creierul puțin. Fotografii pe unde mă uit, aici mă simt ostatică. Din partea mea, totul bine, te eliberez mâine și dacă vrei adu-o pe ea”, cântă Shakira în ultima piesă.