TOP 100 cei mai buni jucatori in acest sezon! Cristiano Ronaldo este abia pe 16, Mo Salah pe 6! Cum arata clasamentul

CIES Football Observatory a publicat topul celor mai buni performeri din acest sezon.

Sezonul 2017/2018 este aproape de final, avand deja loc ultima etapa in Bundesliga si Premier League. Sezonul se va incheia cu finala UEFA Champions League care va fi pe 26 mai de la 21.45 in direct la Pro TV si care le va avea fata in fata pe Real Madrid si FC Liverpool.

Vedetele celor 2 echipe in acest sezon, Cristiano Ronaldo si Mohamed Salah, au prins un loc sus in top - portughezul este pe locul 16, la egalitate cu Lorenzo Insigne, si un rating de 88.58. Mohamed Salah este pe locul 6, la egalitate cu Fernandinho, cu un rating de 90.45.

In fruntea clasamentului este Lionel Messi cu un rating de 92.12, fiind urmat de David Silva si Paulo Dybala. Vezi in galeria foto tot clasamentul. EXPLICATIA RATINGURILOR