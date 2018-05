Mutu in top 10 cele mai stupide nominalizari la Balonul de Aur :) 10-le de aur epic fail

Mutu era considerat unul dintre cei mai buni jucatori din lume in 2003.

Balonul de aur - cel mai prestigios premiu individual din fotbal. In fiecare an, cel mai bun jucator din lume este votat de jurnalisti, selectioneri si capitani de nationale din toata lumea. Daca in ultimii ani, premiul a fost o afacere egala intre Ronaldo si Messi, in decada trecuta lucrurile erau diferite.

Chiar si Mutu a fost nominalizat dupa un sezon extraordinar la Parma, acolo unde forma un atac letal impreuna cu Adriano.

A urmat transferul istoric la Chelsea si un debut cu 3 goluri in primele 4 partide la echipa lui Mourinho. Un control atidoping trimis de portughez avea insa sa scoata la iveala fata necunoscuta a lui Mutu - consumul de cocaina.

"Putini puteau sa conteste nominalizarea lui Mutu la acea vreme. La parma, romanul formase unul dintre cele mai spectaculoase parteneriate de atac din lume alaturi de Adriano. Si forma de inceput de la Chelsea sugera ca urmeaza lucruri importante.

Dar nu au urmat, evident.. Dupa ce a picat un test antidrog cu o anumita substanta alba, apoi mutari la Juventus si Fiorentina, ambele implicate in scandalul Calciopoli din 2006, au asigurat ca numele lui Mutu va fi mereu asociat mai mult cu pacatul decat cu golul", scrie revista Four Four Two.

Mutu e pe locul 10 in topul nominalizarilor regretabile la Balonul de Aur.

Mutu se poate consola ca se afla in companie selecta in topul alcatuit de revista britanica.

10 Adrian Mutu (Chelsea)

9 Neville Southall (Everton)

8. Dean Saunders (Derby)

7. Gennaro Gattuso (Milan)

6. Tomas Brolin (Leeds)

5. John Jensen (Arsenal)

4. Harry Kewell (Leeds)

3. Yuri Zhirkov (Chelsea)

2. Trifon Ivanov (Rapid Viena)

1. Traianos Dellas (Sheffield United)