SOCUL ANULUI! Mourinho isi pregateste o REVENIRE in forta la un club LEGENDAR! Unde ar putea ajunge antrenorul portughez! Anunt de ULTIMA ORA

Jose Mourinho isi pregateste revinerea in fotbal.

Antrenorul portughez, Jose Mourinho, a avut numeroase in oferte in acest an, insa nu a ales-o pe niciuna. Ultima oferta pe care antrenorul portughez a primit-o a fost din partea celor de la Lyon, insa Mourinho a refuzat-o. Acesta spune ca familia sa este stabilita in Anglia si i-ar fi greu sa antreneze in alta tara. Totoadata si presedintele celor de la Real Madrid, Florentino Perez s-a intalnit cu Mourinho pentru a-l convinge sa ii preia pe galactici din iarna, insa nu a oferit un raspuns concret.

Potrivit The Sun, Mourinho ar fi foarte aproape sa o preia pe Tottenham, echipa care are un start slab de sezon, atat in Premier League cat si in Champions League. Conform sursei citate, Mourinho ar fi de acord sa o preia pe Tottenham, mai ales ca Mauricio Pochettino, antrenorul actual al londonezilor este foarte aproape sa paraseasca clubul.

Tot sursa citata mai spune ca in cazul in care Pochettino ar parasi clubul, acesta ar urma sa mearga la Manchester United, in locul lui Solskjaer.

Tottenham se afla pe locul 9 in Premier League in acest moment dupa 8 etape, cu doar 11 puncte acumulate, fiind la 13 puncte distanta in urma liderului Liverpool. Manhester United se afla si ea intr-o situatie destul de dificila. Se afla pe locul 12 in clasament, cu 9 puncte dupa 8 meciuri.