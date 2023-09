S-a dezbrăcat complet și a început să alerge pe străzile din Lisabona din cauza lui Joao Felix! Imaginile au devenit virale 

Portughezul împrumutat de la Atletico Madrid în această vară a fost titular în duelul de pe teren propriu cu Betis Sevilla, scor 5-0, din a cincea etapă din LaLiga. Joao Felix i-a răsplătit încrederea lui Xavi Hernandez, iar în minutul 25 a deschis scorul.

Tot el a fost decisiv și în golul al doilea marcat de catalani prin Robert Lewandowski. Primul gol al lui Felix în tricoul Barcelonei nu va fi însă uitat prea curând, mai ales în Portugalia, acolo unde un fan i-a lansat o „provocare” cu câteva zile înainte de meci.

„Dacă Joao Felix înscrie voi alerga gol în jurul Marques de Pombal (n.r. sens giratoriu important din Lisabona)”, a scris acesta pe Twitter.

Tânărul fotbalist i-a răspuns pe 12 septembrie, sugerându-i să se „încălzească bine”. Joao Felix a deschis scorul cu Betis, iar fanul s-a ținut de cuvânt, după cum a demonstrat cu ajutorul unui clip postat pe Twitter. Tânărul s-a filmat în timp ce s-a dezbrăcat și a ieșit în stradă, alergând gol prin zona în care a promis.

said and done pic.twitter.com/al9D2w0DNR