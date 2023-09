Declarațiile lui Joao Felix după ce și-a îndeplinit „visul din copilărie”

Fotbalistul portughez a fost împrumutat de FC Barcelona de la Atletico Madrid, în ultima zi de mercato, la câteva luni după ce a declarat chiar el că visează să îmbrace tricoul echipei de pe Camp Nou. Joao Felix a fost prezentat de catalani în cursul zilei de sâmbătă și a oferit și primele declarații.

Joao Felix visează la trofeul UEFA Champions League

Însoțit de președintele clubului, Joan Laporta, Joao Felix a fost prezentat alături de celălalt Joao, Cancelo, care a semnat tot sub formă de împrumut, de la Manchester City. Felix va purta tricoul cu numărul 14 și a recunoscut că și-a dorit dintotdeauna să joace pentru Barcelona.

„Toată lumea știe cât sunt de fericit. Am muncit pentru a ajunge la acest club. Este un vis pe care îl am de mic, am venit să ajut și sper să facem un sezon mare. Este ceva unic, ceva ce căutam de mult timp. Când mi s-a spus despre interesul Barcei am fost extrem de fericit. Încă de mic urmăream echipa și întotdeauna am fost fani ai clubului, aveam acest vis și mă aflu aici.

Vreau să mă lupt pentru titluri. Champions League a fost întodeauna trofeul visurilor mele, însă mergem pas cu pas, vom încerca să câștigăm”, a declarat Joao Felix conform mundodeportivo.com.