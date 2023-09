Ce sacrificiu a făcut Joao Felix pentru a ajunge la Barcelona! Va primi din partea catalanilor aproape cât Florinel Coman la FCSB

Fotbalistul portughez a fost împrumutat de FC Barcelona de la Atletico Madrid, în ultima zi de mercato, la câteva luni după ce a declarat chiar el că visează să îmbrace tricoul echipei de pe Camp Nou.

"FC Barcelona a fost întotdeauna prima mea alegere şi aş fi încântat să ajung la Barca. Acesta fost mereu visul meu, de când eram copil. Dacă se va întâmpla acest lucru, va fi un vis care devine realitate", a declarat lusitanul în exclusivitate pentru jurnalistul italian Fabrizio Romano, în urmă cu o lună.

Presa din Spania anunță că jucătorul nu a fost interesat deloc de partea financiară a mutării, iar din partea celor de la FC Barcelona va primi doar 400.000 de euro pentru întreg sezonul, urmând că Atletico Madrid să mai plătească un anumit procent, în jur de 1,5 milioane de euro.

Ca o comparație, salariul din partea catalanilor este puțin mai mare decât primesc Florinel Coman și Vlad Chiricheș, la FCSB, pentru un sezon, fiecare având 30.000 de euro pe lună.

