După 0-0 în prima repriză, Trabzon a reușit să deschidă scorul în minutul 48 prin Trezeguet. 11 minute mai târziu a ieșit la rampă internaționalul grec Anastasios Bakasetas, care a punctat pentru 2-0.

Trezeguet a reușit ”dubla” în minutul 76, iar Denis Drăguș a închis tabela în minutul 80, la 1-3.

După meci, Marius Șumudică nu s-a ferit de cuvinte și a cerut transferuri pentru următoarea pauză competițională. Rezultatele din ultima perioadă au readus-o pe Gaziantep aproape de zona retrogradabilă din Superlig.

Marius Șumudică cere transferuri la Gaziantep

„Am jucat împotriva unei echipe bune. Am jucat cu o echipă care a bătut Fenerbahce în deplasare. Este o diferență uriașă.

(...)

Când am venit aici, echipa avea zero puncte. Am strâns 15 puncte în cinci meciuri. Nu înțeleg reacția fanilor. Trebuie să fim uniți. Am construit echipa acum trei ani când am venit, dar acum am avut nevoie de patru transferuri. Am luat nume ca Niță și Drăguș, au avut prestații bune. Trebuie să mai facem cel puțin 5-6 transferuri.

N-am jucat foarte rău în prima repriză, am stat aproape de adversar. Am primit gol în primele minute ale reprizei secunde. Am jucat împotriva unui adversar bun. Au fost mai buni decât noi”, a spus Șumudică, potrivit sporx.com.

Gaziantep este pe locul 15, cu 15 puncte, la un singur punct distanță de zona retrogradabilă. În următoarea rundă, echipa pregătită de Marius Șumudică va juca în deplasare împotriva celor de la Hatayspor, echipa de pe locul zece din Turcia.

De partea cealaltă, Trabzonspor a urcat pe locul patru, cu 26 de puncte, dar este la mare distanță de primele două clasate, Fenerbahce și Galatasaray, care au câte 40 de puncte. Fosta campioană a Turciei va juca pe teren propriu în următoarea etapă, cu Samsunspor.