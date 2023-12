Marius Șumudică s-a enervat! Turcii anunță ce a făcut antrenorul, după ultima înfrângere din campionat

Ajuns din nou în zona retrogradării, Marius Șumudică a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi după ultimul meci din campionat, pierdut cu 4-2 în fața celor de la Kasimpașa.

După ce a anunțat că jucătorii care nu vor demonstra pot pleca de la Gaziantep, Marius Șumudică a trecut la fapte la antrenamentele echipei sale.

Antrenorul român a fost mai dur la antrenamente cu elevii săi, relatează turcii de la telgraf.net, fiind pentru prima dată în noul ”mandat” când acesta recurge la o asemenea măsură.

În plus, Șumudică a purtat și discuții individuale cu jucătorii săi și le-a explicat acestora ce își dorește de la fiecare în parte. În cazul în care aceștia nu se vor ridica la nivelul așteptărilor, românul este gata să renunțe la ei.

Marius Șumudică, discurs dur: ”Să vedem cine merită tricoul”

„Din păcate, am primit goluri foarte ușor în prima repriză. Nu am mai trăit așa ceva până acum. Am primit trei goluri în 45 de minute. Am făcut o schimbare de sistem în repriza secundă, atunci când am introdus trei jucători. Am început să jucam mai bine în atac.

Am marcat două goluri în 8 minute. Nu am putut profita de șase ocazii clare. Am ratat și un penalty. Daca am fi putut termina prima repriză cu un gol, în partea a doua ar fi fost altceva pentru noi. Nu este ușor să revii de la 3-0. Îmi felicit jucătorii pentru lupta din repriza secundă.

Ăsta ar trebui să fie spiritul echipei. Vom începe de azi, când ne întoarcem la Gaziantep, să vedem cine merită tricoul. Vreau ca fotbaliștii să arate caracter. Vreau să lupte pe teren. Nu contează numele jucătorului. Cine vrea să joace, va juca, iar cei care nu vor să joace pot pleca în ianuarie”, a spus Marius Șumudică.

Dacă ar fi câștigat, Gaziantep s-ar fi distanțat de zona locurilor retrogradabile din Superliga Turciei. Acum, echipa lui Marius Șumudică a ajuns pe locul 14, după două înfrângeri la rând, și este la trei puncte de primul loc retrogradabil.

Gaziantep va avea un alt test dificil, în compania unei echipe cu pretenții din campionatul Turciei, Trabzonspor, echipa de pe locul patru.