Gaziantep, echipa pregătită de Marius Șumudică, s-a calificat cu emoții 16-imile Cupei Turciei

Gaziantep a marcat prima, în minutul 45+3 al meciului, prin Kizildag, însă oaspeții au restabilit egalitatea în minutul 90+1, așa că partida a intrat în prelungiri.

Trupa lui Șumudică a mai marcat o dată în minutul 93, obținând astfel calificarea în 16-imile Cupei Turciei.

La Gaziantep FK, fotbalistul român Alexandru Maxim a evoluat pentru o repriză, fără a-și trece însă în cont reușite notabile.

Marius Șumudică, discurs dur după ultimul din campionat

Gaziantep a ajuns din nou în zona retrogradării (locul 14), iar Marius Șumudică a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi după ultimul meci din campionat, pierdut cu 4-2 în fața celor de la Kasimpașa.

„Din păcate, am primit goluri foarte ușor în prima repriză. Nu am mai trăit așa ceva până acum. Am primit trei goluri în 45 de minute. Am făcut o schimbare de sistem în repriza secundă, atunci când am introdus trei jucători. Am început să jucam mai bine în atac.

Am marcat două goluri în 8 minute. Nu am putut profita de șase ocazii clare. Am ratat și un penalty. Daca am fi putut termina prima repriză cu un gol, în partea a doua ar fi fost altceva pentru noi. Nu este ușor să revii de la 3-0. Îmi felicit jucătorii pentru lupta din repriza secundă.

Ăsta ar trebui să fie spiritul echipei. Vom începe de azi, când ne întoarcem la Gaziantep, să vedem cine merită tricoul. Vreau ca fotbaliștii să arate caracter. Vreau să lupte pe teren. Nu contează numele jucătorului. Cine vrea să joace, va juca, iar cei care nu vor să joace pot pleca în ianuarie”, a spus Marius Șumudică.