Razboiul dintre SUA si Iran AFECTEAZA fotbalul! Motivul ULUITOR pentru care jucatorul lui Ajax a abandonat cantonamentul din Qatar

Din articol Nationala de fotbal a SUA si-a anulat cantonamentul din Qatar

Tensiunile dintre Statele Unite ale Americii si Iran au repercursiuni asupra sportului.

Ajax Amsterdam se afla in cantonament in Qatar, insa conflictul dintre SUA si Iran, afecteaza pregatirea olandezilor. Fundasul Sergino Dest a decis sa paraseasca Qatarul din acest motiv, deoarece nu se simte in siguranta.

Jucatorul lui Ajax s-a nascut in Olanda, insa tatal sau este american, iar el joaca pentru nationala Statelor Unite ale Americii. De aceea, tanarul de 19 ani a decis sa abandoneze cantonamentul si sa se intoarca in Olanda, unde se va antrena singur.

Ajax defender Sergino Dest has left their winter training camp in Qatar as he does not feel safe due to the political tensions between USA and Iran. — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 9, 2020

Nationala de fotbal a SUA si-a anulat cantonamentul din Qatar

Nu este prima astfel de decizie luata in lumea fotbalului. Cu 5 zile in urma, nationala de fotbal a Statelor Unite ale Americii, care trebuia sa sustina cantonamentul in Doha, Qatar, si-a anuntat decizia de a anula planul din cauza tensiunilor dintre SUA si Iran, dupa uciderea lui Soleimani.



"Din cauza situatiei dezvoltata in regiune, nationala SUA a decis sa amane calatoria in Qatar programata. Intre timp, lucram la aranjamente alternative pentru pregatirea meciurilor impotriva nationalei din Costa Rica. Lucram cu Asociatia Fotbalului din Qatar pentru a gasi o oportunitate in viitorul apropiat, pentru ca echipa noastra sa experimenteze facilitatile si ospitalitatea de prima clasa a Qatarului", a scris Federatia SUA.