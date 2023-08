Barcelona s-a răzgândit și face transferul ”în următoarele 48 de ore”

Un alt star portughez este foarte aproape de a ajunge la campioana Spaniei. Este vorba despre Joao Felix (24 de ani), care și-a manifestat recent intenția de a se transfera la Barcelona, după ce a fost trecut pe banca de rezerve de Diego Simeone la Atletico Madrid.

Catalanii s-ar fi hotărât cu privire la transfer și sunt gata să găsească o soluție pentru a-l aduce pe Felix la echipă ”în următoarele 48 de ore”, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

În cazul în care mutarea nu se va concretiza, portughezul are și oferte din zona arabă pe care ar fi gata să le accepte.

Rămâne de văzut în ce condiții se va realiza transferul, având în vedere că Barcelona nu a cheltuit foarte mulți bani pentru transferuri în această vară. Oriol Romeu de la Girona este singurul fotbalist pe care catalanii au cheltuit o sumă de bani (3,4 milioane de euro). Ilkay Gundogan (Manchester City) și Inigo Martinez (Athletic Bilbao) au ajuns sub comanda lui Xavi din postura de jucători liberi de contract.

Barcelona are prepared to activate the ‘operation João Félix’ in the next 48h — board working to find solution to make it happen with FFP ???????????? #FCB

João, only waiting for Barça since that interview in July.

He’d only consider other clubs or Saudi if Barça deal collapses. pic.twitter.com/UGytt0W9eB