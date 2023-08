Patru jucători, OUT de la FC Barcelona! Curățenie pe final de mercato

Perioada de mercato din Spania rămâne deschisă pentru încă trei zile. Conform Football Espana, patru fotbaliști ar putea fi cedați în aceste zile: Eric Garcia (22 de ani, fundaș central), Clement Lenglet (28 de ani, fundaș central), Marcos Alonso (32 de ani, fundaș stânga) și Abde Ezzalzouli (21 de ani, extremă stânga).

Curățenie la Barcelona

Clement Lenglet ar putea ajunge la Aston Villa în orele următoare. Cele două cluburi se află în contact, iar englezii ar dori să-l transfere definitiv. Lenglet a evoluat în Premier League și în sezonul precedent, sub formă de împrumut la Tottenham.

Eric Garcia a crescut în academia Barcelonei, dar acum își dorește să plece sub formă de împrumut la Girona. Fundașul vrea să prindă mai multe meciuri în acest sezon, în timp ce Xavi ar vrea să-l păstreze drept soluție de rezervă.

Marcos Alonso se află în vizorul lui Manchester United. Nu este clar pentru moment dacă FC Barcelona ar vrea să-l vândă definitiv, sau să-l cedeze sub formă de împrumut. Alonso a mai jucat în Anglia pentru Bolton, Sunderland și Chelsea. Pe Stamford Bridge a petrecut șase ani și a evoluat în 212 meciuri oficiale.

Abde Ezzalzouli este considerat un jucător de mare perspectivă. Crescut de catalani, marocanul tocmai a revenit după un împrumut la Osasuna. El și-ar dori să primească mai multe șanse, astfel că le-a cerut șefilor să-i permită să plece din nou sub formă de împrumut. Abde Ezzalzouli a jucat până acum în doar 14 meciuri pentru echipa de seniori și a marcat un singur gol.

Joao Cancelo, gata să semneze

FC Barcelona a bătut palma cu Manchester City pentru împrumutul fundașului lateral Joao Cancelo (29 de ani). Acesta ar urma să semneze un contract valabil până la finalul sezonului, cu opțiune de transfer definitiv.

În această vară, catalanii l-au mai transferat de la Manchester City pe mijlocașul Ilkay Gundogan (32 de ani). Cancelo a evoluat sezonul precedent la Bayern Munchen, tot sub formă de împrumut.

FC Barcelona a înregistrat o remiză și două victorii în noul sezon din La Liga: 0-0 vs Getafe, 2-0 vs Cadiz și 4-3 vs Villarreal. Catalanii sunt deținătorii titlului în prima ligă a Spaniei.