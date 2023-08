Barcelona negociază cu un ”gigant” din Premier League pentru transferul lui Ansu Fati!

Internaționalul spaniol și-a pierdut de o bună perioadă de timp postul de titular la Barcelona, iar în ultima perioadă s-a zvonit că ar putea pleca de la campioana Spaniei.

Fati este dorit în Premier League, mai exact la Tottenham. Daniel Levy a deschis deja negocierile cu Barcelona pentru împrumutul fotbalistului pe o perioadă de un sezon.

Barcelona își dorește ca Tottenham să-i acopere salariul lui Ansu Fati pe toată perioada împrumutului, scrie jurnalistul Fabrizio Romano. Și Chelsea s-a interesat de serviciile spaniolului.

În sezonul precedent, Xavi a contat pe Ansu Fati în 51 de partide, în toate competițiile, iar acesta a marcat de zece ori și a oferit patru pase decisive.

Understand Tottenham are now in contact with Barça to negotiate for Ansu Fati deal on loan until June 2024. ⚪️???????? #THFC

Discussions about conditions of the deal but Barça want 100% of the salary covered.

Ansu, also presented to Chelsea as opportunity but no former approach yet. pic.twitter.com/AxXVrmVqcW