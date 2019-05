O echipa din prima liga a Bulgariei a fost retrogradata pentru ca a facut blaturi! Cutremur in campionatul in care joaca Keseru, Moti si Adi Popa

Federatia bulgara de fotbal a decis retrogradarea echipei Vereya dupa ce UEFA a transmis semnale cum ca aceasta formatie ar fi fost implicata in trucarea de meciuri.

Echipa bulgara Vereya a fost retrogradata de Comisia de Disciplina a Federatiei Bulgare de Fotbal, anunta publicatia Sportal. Potrivit jurnalistilor bulgari, UEFA a transmis semnale potrivit carora cei de la Vereya au trecuta mai multe meciuri.

Condamnata oricum la retrogradarea pe plan sportiv, dupa 26 de infrangeri si 6 egaluri in 32 de partide disputate in campionat, Vereya ar putea primi si o amenda drastica. Echipa a marcat doar 13 goluri in actualul sezon al primei ligi bulgare.

Au trucat meciuri cu TSKA Sofia si Slavia



Trei dintre meciurile trucate de cei de la Vereya ar fi fost cu Slavia Sofia, Beroe Stara Zagora si TSKA Sofia.

Slavia 4-0 Vereya, Beroe 6-0 Vereya si Vereya 0-1 TSKA Sofia au fost rezultatele inregistrate.

Deoamdata nu exista informatii despre o retea care sa se ocupe de trucarea meciurilor la scara mai larga.

