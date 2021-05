Keseru si Grigore au VAR in Bulgaria! Primele imagini dupa ce a fost instalat arbitrajul video in prima liga

Arbitrajul video a fost folosit pentru prima oara in prima liga din Bulgaria.

Bulgarii au luat-o inaintea romanilor si au implementat VAR-ul deja. Meciul dintre CSKA Sofia si Arda Kardzhali din etapa 27 a primei ligii din Bulgaria a beneficiat de prima interventie a sistemului de arbitraj video din istoria fotbalului bulgar.

Arbitrul de centru, Stanimir Trenchev a analizat o faza suspecta de penalty in favoarea lui CSKA in minutul 78. Bulgarul a primit indicatii din partea arbitrilor din camera VAR, iar toata analiza a durat in jur de 3 minute, ceea ce i-a deranjat teribil pe spectatori prezenti pe stadion, mai ales ca la finalul examinarii Trenchev nu a acordat lovitura de la unsprezece metri.

CSKA Sofia a reusit intr-un final sa castige partida cu 1-0, dupa ce Mattheij a marcat in minutul 88 singurul gol al partidei.

