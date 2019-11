Modificare uriasa! Primul campionat de top din Europa in care echipele ar putea face 5 schimbari!

Una dintre ligile de top din Europa ar putea implementa o noua regula.

Seria A se pregateste de o schimbare importanta.

Federatia Italiana de Fotbal a inaintat o propunere catre International Football Association Board, care prevede ca in Serie A, echipele sa poata efectua cinci schimbari in timpul meciurilor.

Cele cinci schimbari nu sunt o noutate in Italia. In Liga a 3-a din aceasta tara sunt permise cinci modificari, insa ele trebuie efectuate in numai trei pauze.

In Serie A, echipele dispun de 12 rezerve in meciurile din campionat.

In prezent, in competitiile din Romania, sunt permise doar 7 rezerve

Dan Petrescu este unul dintre oamenii din fotbalul romanesc care cer cresterea numarului de rezerve la 10. Dan Petrescu da exemplul campionatelor din Italia si Rusia, precum si competitiile in care sunt implicate echipele nationale, acolo unde este permis ca lista rezervelor sa cuprinda 10 jucatori. Dan Petrescu si-ar dori schimbarea urgenta a regulamentului astfel sa poata avea 10 rezerve in partea a doua a campionatului.

"Mi-as fi dorit si imi doresc foarte mult ca cei care decid lucrurile in Romania sa lase 10 jucatori pe banca de rezerve. Imi doresc foarte mult in continuare. Sa ne luam si noi dupa campionatul Italiei, Rusiei, de la mondiale, de la nationale. La nationala sunt 10 jucatori pe banca. Sper ca de la iarna sa avem 10 jucatori pe banca de rezerve. De ce ii platim? Sa ii tin in tribuna? Daca ii tin pe banca pot sa ii folosesc, nu? Imi doresc foarte mult sa avem si VAR. Si asta e alt lucru. Dar nu inteleg de ce noi nu vrem nimic in Romania. Noi nu vrem nimic sa facem, nu vrem sa inaintam", a declarat Dan Petrescu.