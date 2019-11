In caz ca mai era nevoie de vreo confirmare! Ronaldo si-a socat colegii dupa un meci din Serie A

Este bine cunoscut faptul ca Ronaldo este un monstru atunci cand vine vorba despre munca.

Mehdi Benatia, fostul fundas de la Juventus confirma inca o data faptul ca Ronaldo este probabil cel mai muncitor fotbalist.

Acesta a povestit ca dupa un meci jucat de Juventus cu Atalanta, partida in care Ronaldo a fost menajat si a jucat doar 20 de minute intrand de pe banca, fundasul a primit un mesaj de la portughez in care Ronaldo ii spunea ca merge sa se antreneze.

Timp de o ora si jumatate dupa acel meci, Ronaldo a stat in sala de forta. Acela a fost momentul pe care Benatia nu-l poate uita prea usor in ciuda faptului ca a petrecut doar 6 luni in acelasi vestiar cu Ronaldo.



"Dupa meci toti plecam acasa sa ne odihnim, dar Ronaldo mi-a dat un mesaj in care m-a intrebat ce fac si mi-a dezvaluit ca el o sa mearga in sala de forta. Imediat dupa meci", a spus Benatia pentru presa din Italia.

Benatia evolueaza acum in Qatar, iar Ronaldo este golgheterul formatiei antrenate de Sarri.