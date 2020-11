Mircea Lucescu, despre stirea care a facut INCONJURUL LUMII! Ce spune despre momentul in care a vorbit cu Leo Messi: "Am jucat cu el de 9 ori! Ne cunoastem!"

Mircea Lucescu (75 ani) a revenit in tara odata cu pauza internationala si a vorbit despre infrangerea suferita cu Sahtior.

Dinamo Kiev, afectata de pandemia de coronavirus a pierdut meciul de pe teren propriu cu Sahtior, insa ramane pe primul loc in clasament, la un punct distanta.

Mircea Lucescu a profitat de pauza internationala pentru a se intoarce in tara. Antrenorul roman a vorbit despre infrangerea suferita, dar si despre episodul cu Leo Messi, cand a mers la el la finalul meciului cu Barcelona.

"Nu sunt suparat deloc pentru aseara, ma supara ca pandemia a schimbat totul, am spus ca a castigat Covid si a pierdut fairplay-ul. In mod normal, meciul nu trebuia sa se joace, dar fiecare are interesul lui, sa profite de slabiciunea celuilalt. Nu e corect, sa stabilesti titlul intr-o astfel de situatie.

Am pierdut zilnic 2-3 jucatori, am ajuns la situatia in care mai aveam doar 10 jucatori. E vina noastra, a clubului, ca nu am reusit sa luam cele mai eficiente masuri. Am jucat in conditii extrem de dificile, nu stiam cine mai intra in carantina in urma testului.

Am vazut ca sunt foarte multi oameni inteligenti care incearca sa interpreteze totul. Am jucat cu Messi de 9 ori cu Sahtior impotriva lor, era normal sa il cunosc, sa vorbesc cu el, nu conteaza asta. Interpretarile mi s-au parut caraghioase, nici nu merita sa le raspund.

Toate echipele acum, in conditiile foarte grele, au aparut meciurile amicale. Nu le vad niciun rost. Nu e indicat niciun fel de amical in perioada asta. Jucatorii sunt epuizati si mental, nu doar fizic", a spus Mircea Lucescu.