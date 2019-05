DIVA SEXY din sport, aparitie bomba pe balcon! A iesit la bronzat si a fost surprinsa de paparazzi! Singura problema: e cam buna la bataie :) GALERIE FOTO

Diva sexy Paige VanZant, luptatoare in UFC, a iesit la bronzat pe balcon.

Paige VanZant este una dintre cele mai sexy luptatoare din UFC. Aceasta a calcat recent pe urmele fostei luptatoare Ronda Rousey si a pozat in costum de baie pentru Sports Illustrated.

In varsta de 25 de ani, Paige VanZant are un record de 5 victorii si 3 infrangeri in UFC, promotie in care se lupta din 2014. Ea a avut ultimul meci in ianuarie 2019, cand a invins-o prin submission pe Rachael Ostovich, in UFC Fight Night 143.

In 2018, Paige a recunoscut ca si-a marit sanii, pentru ca "intotdeauna mi-am dorit sa am sani; natura nu m-a inzestrat, asa ca a trebuit sa ii cumpar".



Tot in 2018 ea s-a maritat cu Austin Vanderford, un luptator de MMA fost campion national al Statelor Unite la lupte libere.

"Nu e ca si cum nu mi-ati vazut deja fundul"



Paige VanZant a fost fotografiata de paparazzi in timp ce se bronza pe balcon. Ea a reactionat la scurt timp.

"Deci...sunt pe balcon si vreau sa ma bronzez. Sunt in bikini. Stiu ca toti vecinii imi pot vedea fundul, dar nu e mare chestie, pentru ca fundul meu e oricum pe coperta revistelor", a spus Paige VanZant.

Sursa FOTO: Splash