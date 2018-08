"In astfel de situatii mai bine taci din gura!" Jurgen Klopp a dezvaluit ce a vorbit cu Loris Karius dupa gafele din finala UEFA Champions League

Karius este la un pas de plecarea de la Liverpool.

Antrenorul celor de la FC Liverpool, Jurgen Klopp, a vorbit intr-un interviu despre situatia lui Loris Karius, cel care a comis 2 gafe uriase ce au dus la primirea golurilor decisive din finala UEFA Champions League. Klopp a dezvaluit ca nu a stiut ce sa-i spuna lui Karius dupa meci.

"Sunt un sustinator puternic al ideii ca e mai bine sa taci din gura daca nu ai cuvintele potrivite pe care sa le spui. Si in afara de cateva cuvinte de sprijin nu am avut. Nu am nici cea mai mica idee ce poti spune (intr-o astfel de situatie).



Nu am fost nici nervos pe el, nici dezamagit sau ceva asemanator. Am vazut doar situatia si tuturor le-ar placea sa aiba cuvintele potrivite. Nu le-am avut. De aceea am preferat ca in acea seara sa spun doar cateva cuvinte.



Intre timp am vorbit cu el si nu numai despre ce s-a intamplat. Situatia e clara si totul este bine acum" a spus Jurgen Klopp pentru Sport1. Antrenorul lui Liverpool i-a luat apararea in trecut lui Karius dupa ce rezultatele testelor efectuate de o clinica de specialitate din Boston a dovedit ca Loris Karius a suferit o comotie in finala UEFA Champions League.

In ciuda acestui fapt, Liverpool a decis sa plateasca o suma record la acel moment pentru un portar, Alisson Becker devenind titularul cert din poarta lui Liverpool. In schimb, Loris Karius este aproape de a fi imprumutat pentru 2 ani la Besiktas, urmand ca turcii sa aiba clauza obligatorie de cumparare.