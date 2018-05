Jucatorul care va DOMINA fotbalul in urmatorul deceniu: "El este noul Messi!" Pe cine pariaza Eto'o

Samuel Eto'o a jucat multi ani alaturi de Messi la Barcelona si este sigur ca a aparut deja jucatorul care ii poate lua locul in fruntea fotbalului.

Intr-un interviu pentru France Football, Samuel Eto'o a declarat ca il considera pe Kylian Mbappe ca fiind jucatorul capabil sa domine fotbalul asa cum au facut-o Leo Messi si Cristiano Ronaldo in ultimii 10 ani. Eto'o considera ca modul in care se va comporta Mbappe in afara terenului este hotarator pentru ca atacantul francez sa poate face acest lucru.

Mbappe a marcat 26 de goluri in sezonul exploziv de debut la AS Monaco, fiind transferat cu 180 de milioane de euro de catre PSG, echipa pentru care a inscris de 21 de ori in acest sezon. "Mbappe este noul Messi, daca isi ingrijeste statutul cu grija, daca va intelege ce se intampla in jurul numelui sau.



Sunt atat de multe lucruri pe care trebuie sa le iei in considerare pentru a avea o cariera grozava, lucruri care nu au nimic de-a face cu calitatile fotbalistice, chiar si cand vorbim de un jucator exceptional. Sper sa am posibilitatea sa vorbesc despre el astfel intr-o zi.



Kylian se poate inspira de la puterea mentala supranaturala a lui Leo Messi, cel pe care l-am vazut crescand la Barca. Messi continua sa faca lucrurile sa fie mai usoare, creeaza ceva nou in fiecare secunda. Este unic dar a ramas acelasi pusti pe care l-am cunoscut in 2004, respectuos, discret. Alti oameni ar fi innebunit cand deveneau staruri la nivel global" a declarat Eto'o.